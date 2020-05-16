ارتفاع حصيلة "الأهلي" و"مصر" من شهادات الـ 15%.. والدخول بالكمامات من الغد

بنكي الأهلي ومصر من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت بنسبة 15 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي إلى 137 مليار جنيه. ارتفعت حصيلةمن الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت بنسبة 15 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي إلى 137 مليار جنيه.





بنك مصر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن حصيلة البنك من شهادات الـ 15% بلغت 43 مليار جنيه، تم شراؤها من خلال الوسائل الإلكترونية سواء الاتصال بخدمة العملاء أو البريد الإلكتروني أو تطبيق الواتس آب أو الإنترنت البنكي. وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارةفي تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن حصيلة البنك من شهادات الـ 15% بلغت 43 مليار جنيه، تم شراؤها من خلال الوسائل الإلكترونية سواء الاتصال بخدمة العملاء أو البريد الإلكتروني أو تطبيق الواتس آب أو الإنترنت البنكي.





من جانبه، قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي إن البنك جمع حصيلة بلغت 94 مليار جنيه من شهادات الـ 15% منذ طرحها بالسوق في أواخر مارس الماضي وحتى الآن.









فيروس كورونا. وكان بنكا الأهلي ومصر قد طرحا في الثاني والعشرين من شهر مارس الماضي شهادات إدخارية ذات عائد ثابت نسبته 15 في المائة ولمدة سنة وتوزع عائدها شهريا، وحدد البنكان الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية لشراء تلك الشهادات دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات الفروع في إطار تدابير مواجهة تفشي



