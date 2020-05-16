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اقتصاد

ارتفاع حصيلة "الأهلي" و"مصر" من شهادات الـ 15%.. والدخول بالكمامات من الغد

السبت 16/مايو/2020 - 03:00 م
البنك الأهلي - بنك
البنك الأهلي - بنك مصر
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أ ش أ
ارتفعت حصيلة بنكي الأهلي ومصر من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت بنسبة 15 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي إلى 137 مليار جنيه.

وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن حصيلة البنك من شهادات الـ 15% بلغت 43 مليار جنيه، تم شراؤها من خلال الوسائل الإلكترونية سواء الاتصال بخدمة العملاء أو البريد الإلكتروني أو تطبيق الواتس آب أو الإنترنت البنكي.

من جانبه، قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي إن البنك جمع حصيلة بلغت 94 مليار جنيه من شهادات الـ 15% منذ طرحها بالسوق في أواخر مارس الماضي وحتى الآن.


وكان بنكا الأهلي ومصر قد طرحا في الثاني والعشرين من شهر مارس الماضي شهادات إدخارية ذات عائد ثابت نسبته 15 في المائة ولمدة سنة وتوزع عائدها شهريا، وحدد البنكان الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية لشراء تلك الشهادات دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات الفروع في إطار تدابير مواجهة تفشي فيروس كورونا.

من جهة أخرى.. تبدأ البنوك العاملة بالسوق المصرية غدا (الأحد) فى تطبيق تعليمات اتحاد بنوك مصر بإلزام جميع العملاء والمترددين على مقرات البنوك وفروعها بارتداء الأقنعة الطبية الواقية للوجه أو الكمامات، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير التي تتخذها البنوك للوقاية من تفشي فيروس كورونا تنفيذا لتعليمات البنك المركزي المصري.
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