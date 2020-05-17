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برلمان

برلماني يتوقع مد عقد جلسات دور الانعقاد الحالي إلى نوفمبر

الأحد 17/مايو/2020 - 03:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب محمد الشورى عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه يتوقع أن يتم مد عقد جلسات دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب إلى نوفمبر المقبل.

وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن الظروف التى تعيش فيها مصر فى ظل انتشار فيروس كورونا وما أعقبه من منح البرلمان أجازة طويلة بسبب وباء كورونا أدى إلى تزاحم القوانين المعروضة على البرلمان لإقرارها.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن زحمة القوانين المعروضة على البرلمان تستلزم ضرورة مد دور الإنعقاد الحالى لمجلس النواب لإستكمال إقرار هذه القوانين.

ويستأنف مجلس النواب رئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد، جلساته العامة والتى تتضمن أخذ الرأي النهائي على مشروعات قوانين منها مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية والمكون من 7 مواد.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف.

تشمل هذه الأهداف: تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.
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