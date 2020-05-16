أونلاين.. وزيرة الهجرة تلقي كلمة في الحفل السنوي للشبكة المصرية للسرطان بأمريكا

تشارك السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الفعالية السنوية للشبكة المصرية للسرطان ECN بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا لدعم مرضى السرطان في مصر خاصة الأطفال، من خلال إلقاء كلمة خلال الفعالية المقامة هذا العام عبر تطبيق Zoom على الإنترنت للمرة الأولى بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميًا.





وتأتي مشاركة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم في هذه الفعالية للعام الثاني على التوالي، دعما لجهود الشبكة المصرية للسرطان في مساندة مرضى السرطان في مصر مع التركيز على سرطان الأطفال –وهذا ما تهدف إليه الشبكة وهي منظمة غير ربحية مقرها ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة- حيث تسعى لدعم مرضى السرطان في مصر.





وسوف يشارك في الفعالية أكثر من 400 عضو، والتي تبدأ بكلمة للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومن ثم يعرض كل من الدكتور عمرو عزت سلامة، والدكتور شريف أبو النجا، والدكتور هشام الصيفي، والدكتور لطفي البدراوي، كلمة مستشفى 57357 وكذلك كلمة الشبكة المصرية للسرطان في الاجتماع، كما يقدم الخبير الاقتصادي المصري والكبير الدكتور محمد العريان، تحليلا عن الموقف العالمي والمحلي، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة سرحان والفنان محمد صبحي والفنانة مني عبد الغني والفنانة أنوشكا والمطرب إيهاب توفيق، وكذلك بعض الشخصيات العامة من مختلف الولايات الأمريكية وكندا.





وقال دكتور هشام الصيفي إن الشبكة ساهمت في عدة مشروعات طبية داخل مصر تتعلق بالأورام أهمها: دعم إنشاء توسعات داخل مستشفى 57357، وتوفير الأدوية والعلاج الكيميائي لمركز فاقوس للأورام، إطلاق مبادرة "اكفل طفل" التي تهدف إلى تحمل تكاليف علاج طفل مريض، دعم التدريب بالخارج لطلبة السنة النهائية بكلية الطب في الجامعات المصرية المختلفة، وتوفير عقار Mp6 اللازم لعلاج مرضى اللوكيميا، بالإضافة لدعم تدريب الأطباء مع جامعة هارفارد في مجال سرطان الاطفال، ودعم شهاده JCI العالمية لعدة مستشفيات في مصر.





وأشار الصيرفي إلى أن الشبكة المصرية للسرطان قدمت دعمًا للمعهد القومي للأورام في القاهرة بـ 1.2 مليون جنيه عقب الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع العام الماضي، وكذلك دعم أسر الضحايا من أفراد الأمن الذين لقوا مصرعهم جراء هذا الحادث أثناء تأدية واجبهم بكل شرف وإخلاص.