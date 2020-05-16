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أخبار العالم

اختراق بث القناة السابعة الإسرائيلية وإذاعة فيديو لكتائب القسام

السبت 16/مايو/2020 - 03:00 م
اختراق بث القناة
اختراق بث القناة السابعة العبرية وإذاعة فيديو لكتائب القسام
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم السبت تفاصيل اختراق بث القناة السابعة العبرية وإذاعة مقطع فيديو لكتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وقام مجهولون بإختراق بث القناة السابعة العبرية خلال لقاء ديني لأحد الحاخامات ويدعي"حجاي لوندين" ، وتم نشر فيديو لـ ـكتائب القسام.

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وقالت القناة العبرية ،إن المجهولين تمكنوا من اختراق القناة السابعة والعديد من منصات التواصل تطبيق ZOOM أيضًا.

وأكدت القناة أنه تم نشر فيديوهات حول منظومة الطائرات الصغيرة التابعة لكتائب القسام.

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