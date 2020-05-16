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رياضة

أخبار الرياضة.. اعتداء تجار مخدارات على عمرو وردة.. فايلر يطلب 4 صفقات جديدة.. حقيقة انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

السبت 16/مايو/2020 - 03:19 م
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
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محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية، والتي جاءت كالتالي:

أصدر نادي لاريسا اليوناني بيانا رسميا، بشأن اعتداء مجموعة من جماهيره على لاعبه السابق عمرو وردة.

كشف المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي، حقيقة توقيع باهر المحمدي لاعب الدروايش على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي.

سلم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لمحمود الخطيب رئيس النادي تصورا واضحا عن احتياجات الموسم المقبل.

احتفل الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك السابق، بخروجه من السجن، وسط أصدقائه في تونس.

تأكد إصابة حمادة الشرقاوي حارس مرمي فريق شبان أسيوط بدورى القسم الثالث وشقيقه أحمد قائد فريق جمهورية شبين بدورى القسم الثاني. 

أكد الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية، أحقية نادي الزمالك فى المطالبة بلقب نادى القرن أمام الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا.

تحدث جورجيو كيليني مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، عن الإصابة القوية التي تسبب فيها سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني، لمحترفنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في بطولة دوري أبطال أوروبا.


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