أخبار الرياضة.. اعتداء تجار مخدارات على عمرو وردة.. فايلر يطلب 4 صفقات جديدة.. حقيقة انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية، والتي جاءت كالتالي:
أصدر نادي لاريسا اليوناني بيانا رسميا، بشأن اعتداء مجموعة من جماهيره على لاعبه السابق عمرو وردة.
أكد الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية، أحقية نادي الزمالك فى المطالبة بلقب نادى القرن أمام الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا.
تحدث جورجيو كيليني مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، عن الإصابة القوية التي تسبب فيها سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني، لمحترفنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في بطولة دوري أبطال أوروبا.