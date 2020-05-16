سفير الصين: سنقف بحزم مع مصر حتى تتغلب على وباء كورونا

أكد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة أن التعاون المصري – الصيني لمكافحة وباء كورونا أصبح دافعا جديدا للبلدين لتحرك نحو مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد. مضيفا أن بلاده ستقف بحزم مع مصر حتى تتغلب على الوباء تماما.





جاء ذلك في تصريح له وزعته سفارة الصين بالقاهرة عقب حضور السفير الصيني فجر اليوم تسليم الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية الصينية لمصر في مطار القاهرة والتي تتضمن مليون كمامة طبية، و150 ألف كمامة "N95"، و 70 ألف مجموعة من الملابس الطبية الوقائية، و 70 ألف قفاز طبي، بالإضافة إلى 70 ألف كاشف خاص بتحاليل فيروس كورونا المستجد، و1000 جهاز قياس درجة حرارة.





وأضاف أن هذه المساعدات الكبيرة والمخلصة تعتبر تصويتا بالثقة من الحكومة والشعب الصيني لانتصار مصر علي مكافحة الوباء بهدف سد الفجوة بين امكانيات الانتاج وجهود مكافحة الوباء .