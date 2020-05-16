أهم الأخبار.. إخلاء سبيل أحمد فلوكس.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدا

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أشاد الإعلام القبرصي بموقف الاتحاد الأوروبي وتأكيده حقوق قبرص السيادية ضد الانتهاكات المتواصلة لتركيا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لـ حكومة نيقوسيا.









سجلت البرازيل زيادة كبيرة في عدد إصابات فيروس كورونا "كوفيد-19"، بواقع 15305 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة.









أمرت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي، إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن بـ كمبوند بالشيخ زايد بكفالة 10 آلاف جنية بعد تداول مقطع فيديو للفنان يتعدي بالضرب علي فرد الأمن.









يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا، الأحد، شديدة الحرارة نهارا معتدلة ليلا، على القاهرة والوجه البحري، وتكون لطيفة خلال ساعات الليل، يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.









نجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة في ضبط شخصين بالجيزة لإدارتهما مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة المصدر لطرحها للبيع بالأسواق.









ننشرأسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم السبت 16-5-2020، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 757 جنيهًا بعد أن كان سجل 746 جنيهًا .









تصدرت الفنانة ياسمين صبري، مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار صور لها مع أبو هشيمة على كورنيش الإسكندرية.









أصدر نادي لاريسا اليوناني بيانا رسميا، بشأن اعتداء مجموعة من جماهيره على لاعبه السابق عمرو وردة.









تركت حادثة غريبة الأطوار طفلة تبلغ من العمر ستة أشهر ، برأس مشوه وتعاني من نوبات صرع بعدما ضربتها زجاجتا شامبو كاملتان بعد سقوطهم من أحد الأبراج شاهقة الارتفاع.









أعلنت الحسابات الفلكية بسلطنة عمان، أن يوم الأحد 24 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك وفق التقديرات التي أُجريت حول رؤية هلال شهر شوال.









كشف المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي، حقيقة توقيع باهر المحمدي لاعب الدروايش على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي.







