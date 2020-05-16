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دعم 300 قرية.. التضامن: إطلاق 3 قوافل في رمضان حتى الآن ومستمرون

السبت 16/مايو/2020 - 04:05 م
نيفين القباج
نيفين القباج
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هاني حسين
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: إن مبادرة " نتشارك .. هنعدي الأزمة" تستهدف دعم  300 قرية الأكثر فقرا في 16 محافظة.

وأضافت نيفين القباج في كلمته أثناء إطلاق صندوق تحيا مصر  المرحلة الثالثة من مبادرة " نتشارك.. هنعدي الأزمة"، :" نشترك في المبادرة مع منظمات المجتمع المدني التي تقف وقفة نفخر بها".

وتابعت نيفين القباج:"  مصر سباقة ومتفردة في عطائها  من المواد الغذائية والمستلزمات  تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي".

وأكملت نيفين القباج:"   كل الشكر والتقدير إلى  رئيس الوزراء على كل الجهد والتعليمات التي كلف بها للوصول إلى حماية اجتماعية حقيقية "، مضيفة:" تم إطلاق 3 قوافل في شهر رمضان وسيتم إطلاق المزيد حتى نهاية  العام"..

وتعد المبادرة أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية فى المنطقة ، لتقديم المساعدات الغذائية والطبية على المحتاجين.

وتنطلق القوافل الى٣٠٠ قرية في ١٦ محافظة من القرى الأشد احتياجًا، وتشمل ملابس ومواد غذائية حوالي 300 ألف كارتونة وأجهزة ومستلزمات طبية من كواشف حرارة وبوابات تعقيم وكمامات وجوانتيات.  

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