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أخبار البلد

خمر وتدخين وإيحاءات جنسية.. 7 ملاحظات على سلطانة المعز و١٤ بمسلسل ونسني ومشهد مخالف لكود الطفل في اللعبة

السبت 16/مايو/2020 - 04:14 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

تواصل  اللجان الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصد ومراقبة كافة الأعمال الدرامية التى تعرض خلال شهر رمضان.


ورصدت اللجان الفنية  7 ملاحظات على مسلسل "سلطانة المعز"، جديدة تضمنت مشاهد تدخين، ومشهدين تضمنا ألفاظا سوقية، و مشهد شرب خمر ، حيث كأن أبرز المشاهد  مثل "مش حارق قلبي غير العرر، بدعي على جو الواطي، طلعي تليفونك وكلمي النسوان والرجالة" هذا بالإضافة إلى مشاهد التدخين والخمر.


كما رصدت اللجان الفنية 14 ملاحظة على مسلسل "ونسني"، 12 منها تضمنت ألفاظا سوقية و مشهد تدخين و إيحاءات جنسية و تضمنت الألفاظ السوقية  حوار بين سارة وبتول تقول لها إن حبيبها زبالة ووضيع، كم تم رصد حوار بين أيمن وفرح يقول لها داخل الشركة " وبنقول أوسكار دي فاجرة.


واشار التقرير الى انه تم رصد ٤ملاحظات على مسلسل "اللعبة"، تضمنت ألفاظا سوقية ومتدنية ومبتذلة، و  مشهد  مخالف لكود الطفل.

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وكشف تقرير اللجان الفنية عن ٦ ملاحظات على مسلسل لعبة النسيان فى الاسبوع الثانى من العرض عبارة عن شرب خمر و مخالفة لكود الطفل.

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