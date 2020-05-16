رئيس الوزراء يشهد إطلاق أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية في المنطقة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السبت، إطلاق صندوق "تحيا مصر" للمرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وهى أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية فى المنطقة، وذلك بحضور عدد من الوزراء.