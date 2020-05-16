رئيس الوزراء يشهد إطلاق أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية في المنطقة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السبت، إطلاق صندوق "تحيا مصر" للمرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وهى أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية فى المنطقة، وذلك بحضور عدد من الوزراء.
ووصل منذ قليل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى مقر انطلاق المرحلة الثالثة من صندوق تحيا مصر، وذلك بالتعاون مع مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وتهدف مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة"، إلى توزيع مساعدات غذائية للأسر المتضررة فى محافظة الدقهلية لتساعدهم على المعيشة خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا، وتزامنًا مع شهر رمضان الكريم.
كان المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أكد أن مبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة" تهدف إلى إغاثة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة الدقهلية، وأن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي.