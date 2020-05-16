الدوري الألماني.. التعادل السلبي يسيطر على أول ربع ساعة من مباراة دورتموند وشالكه

سيطر التعادل السلبي على أول ربع ساعة من مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه، في المباراة التي تجمهما، حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ26، من مسابقة الدوري الألماني.





بدأ الفريقان المباراة بشكل حذر للغاية، بسبب ابتعادهما عن حساسية المباريات منذ فترة طويلة.





شهدت الدقيقة الرابعة أولى محاولات شالكه لدخول منطقة جزاء بوروسيا دورتموند عن طريق بينيتو، لكن أشرف حكيمي، نجح في إيقافه بشكل ناجح.





جاء الرد سريعا من جانب بوروسيا دورتموند، حيث شن أولى هجماته عن طريق مهاجمه هالاند، والذي دخل منطقة الجزاء، لكن فقد السيطرة الكرة، ليمسكها حارس مرمى شالكه.





وفي الدقيقة الـ11 لجأ حكم المباراة إلى تقنية الفار، لحسم الشك في وجود ركلة جزاء لصالح بوروسيا دورتموند، لكنه أشار باستئناف اللعب في النهاية.





وواصل بوروسيا دورتموند هجماته الخطرة، ومرر أشرفي حكيمي كرة عرضية من الجانب الأيمن، لكن دفاع شالكه، نجح في إبعاد الكرة، قبل وصولها إلى أشرف حكيمي.





وواصل بوروسيا دورتموند استحواذه على الكرة، حتى الدقيقة 15، لكنه فشل في ترجمة سيطرته إلى أهداف.



