AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الألماني.. التعادل السلبي يسيطر على أول ربع ساعة من مباراة دورتموند وشالكه

السبت 16/مايو/2020 - 03:57 م
دورتموند وشالكه
دورتموند وشالكه
Advertisements
محمد السعيد
سيطر التعادل السلبي على أول ربع ساعة من مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه، في المباراة التي تجمهما، حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ26، من مسابقة الدوري الألماني.

بدأ الفريقان المباراة بشكل حذر للغاية، بسبب ابتعادهما عن حساسية المباريات منذ فترة طويلة.

شهدت الدقيقة الرابعة أولى محاولات شالكه لدخول منطقة جزاء بوروسيا دورتموند عن طريق بينيتو، لكن أشرف حكيمي، نجح في إيقافه بشكل ناجح.

جاء الرد سريعا من جانب بوروسيا دورتموند، حيث شن أولى هجماته عن طريق مهاجمه هالاند، والذي دخل منطقة الجزاء، لكن فقد السيطرة الكرة، ليمسكها حارس مرمى شالكه.

وفي الدقيقة الـ11 لجأ حكم المباراة إلى تقنية الفار، لحسم الشك في وجود ركلة جزاء لصالح بوروسيا دورتموند، لكنه أشار باستئناف اللعب في النهاية.

وواصل بوروسيا دورتموند هجماته الخطرة، ومرر أشرفي حكيمي كرة عرضية من الجانب الأيمن، لكن دفاع شالكه، نجح في إبعاد الكرة، قبل وصولها إلى أشرف حكيمي.

وواصل بوروسيا دورتموند استحواذه على الكرة، حتى الدقيقة 15، لكنه فشل في ترجمة سيطرته إلى أهداف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالقوة الضاربة | تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة باريس سان جيرمان

رايولا يحسم مصير هالاند مع بوروسيا دورتموند

يويفا يوجه تحذيرا شديدا لـ سان جيرمان بسبب هالاند

زيدان يرفض عودة أشرف حكيمي إلى ريال مدريد

التشكيل المتوقع لمباراة بوروسيا دورتموند وشالكه اليوم في الدوري الألماني

عودة المتعة.. بوروسيا دورتموند يستدرج شالكه بـ الدوري الألماني

ترشيحاتنا

الشرطة الألمانية تصدر بيانا قبل دقائق من استئناف البوندسليجا

ننشر أسعار كحك العيد والبسكويت بمنافذ وزارة الزراعة.. تفاصيل

انتخابات اتحاد الكرة.. 6 مرشحين سقطوا في فخ إقصاء اللوائح ورئيس لجنة الحكام استثناء

علاقات محرمة وأعمال دجل وشعوذة.. حكايات السادية وطلب الجن معاشرة السيدات

والد طبيبة جامعة الأزهر بأسيوط يكشف حقيقة وفاة ابنته بفيروس كورونا

حاول إنقاذ ابنته.. غرق أب في مياه ترعة المحلة الكبرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة من كواليس 100 وش

حافية القدمين.. مي سليم بالبيجامة في جلسة تصوير من منزلها

حائز على نوبل.. حكاية طبيب أفريقي يعالج ضحايا الاغتصاب.. صور