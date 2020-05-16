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أخبار البلد

هاشتاج انقذوا_طلاب_التخرج_من_كورونا يتصدر تويتر والطلاب : إحنا خايفين على أهالينا

السبت 16/مايو/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى هاشتاج #انقذوا_طلاب_التخرج_من_كورونا ، وجاء ذلك للمطالبة بتطبيق الأبحاث وإالغاء الإكتحانات لطلاب التخرج .

وجائت تغريدات الطلاب كالتالى :
-انقذو طلاب التخرج عاوزين نتخرج #انقذوا_طلاب_التخرج_من_كورونا

-ولعل ماتخشاه ليس بكائن ،ولعل ماترجوه سوف يكون ،طبقوا الأبحاث.. أعصابنا تعبت #انقذوا_طلاب_التخرج_من_كورونا.

-#انقذوا_طلاب_التخرج_من_كورونا  الترم الثاني غير مهم لطالب التخرج لانه تحصيل حاصل وانت عارف ياسيادة الوزير أننا سندخل الجيش ونخرج من الجيش ناسيين كل شئ في دراسة الكلية ولذلك فأفضل شئ طبقوا الأبحاث.

-#انقذوا_طلاب_التخرج_من_كورونا
خايفين على نفسنا وعلى اهالينا

-الشباب اكتر ناس معرضه للاصابة 
#انقذوا_طلاب_التخرج_من_كورونا

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كان المجلس الأعلى للجامعات أعلن أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات، تقرر تأجيل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني، لاجتياز مقررات هذا الفصل؛ لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، على أن تتولى الجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك، مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات.
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