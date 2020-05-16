هاشتاج انقذوا_طلاب_التخرج_من_كورونا يتصدر تويتر والطلاب : إحنا خايفين على أهالينا

وجائت تغريدات الطلاب كالتالى :





-ولعل ماتخشاه ليس بكائن ، ولعل ماترجوه سوف يكون ، طبقوا الأبحاث.. أعصابنا تعبت #انقذوا_طلاب_التخرج_من_كورونا.





-#انقذوا_طلاب_التخرج_من_كورونا الترم الثاني غير مهم لطالب التخرج لانه تحصيل حاصل وانت عارف ياسيادة الوزير أننا سندخل الجيش ونخرج من الجيش ناسيين كل شئ في دراسة الكلية ولذلك فأفضل شئ طبقوا الأبحاث.





-#انقذوا_طلاب_التخرج_من_كورونا

خايفين على نفسنا وعلى اهالينا





-الشباب اكتر ناس معرضه للاصابة

#انقذوا_طلاب_التخرج_من_كورونا





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