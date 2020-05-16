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لدعم الفئات الأولى بالرعاية.. التضامن: الدولة خصصت 18.5 مليار جنيه من الموازنة للدعم النقدي

السبت 16/مايو/2020 - 04:12 م
نيفين القباج
نيفين القباج
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هاني حسين
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صندوق تحيا مصر يعمل على تحقيق أهدافه بالتعاون مع اجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدني.


وأضافت القباج في كلمتها أثناء إطلاق صندوق تحيا مصر المرحلة الثالثة من مبادرة " نتشارك.. هنعدي الأزمة"، : صندوق تحيا مصر يعمل على دعم وتمويل مشروعات صحية واجتماعية ومنها مشروعات أطفال بلا مأوى وهدف تحيا مصر هو تنموي".


وتابعت نيفين القباج:"   نستهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الاولى بالرعاية تحت شعار حياة كريمة ومبادر نتشارك هتعدي الأمة تعلن عن تحالف جيد بين كافة شركاء العمل لتحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل لموارد الدولة المتاحة".


وأكملت:"  الدولة تخصص من الموازنة العامة 18.5 مليار جنيه للدعم النقدي، بالإضافة إلى الدعم الغذائي وقرى حياة كريمة".


وتابعت القباج:"  تم إطلاق 3 قوافل في شهر رمضان وسيتم إطلاق المزيد حتى نهاية  العام".

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