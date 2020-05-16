أخبار الفن.. مفاجأة في خناقة أحمد فلوكس.. زوجة عادل إمام تخطف الأنظار.. أبطال حقيقيون بالحلقة الأخيرة من الاختيار

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.
نشر المخرج بيتر ميمي، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، كشف فيها عن استعانته بأبطال حقيقيين في الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار، للفنان أمير كرارة.
يحتفل الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ80 غدًا الأحد 17 مايو، إذ ولد في ذات اليوم عام 1940، في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.
فوض الفنان أحمد فلوكس، المحامي علاء عابد، بتمثيله قانونيًا في قضية المشاجرة التي نشبت بينه وبين أفراد أمن أحد الكمبوندات السكنية في مدينة الشيخ زايد، والتي تم تسريب أحد فيديوهاتها على السوشيال ميديا أمس، الجمعة 15 مايو.
نشر الفنان أحمد فلوكس، صورة للتقرير الطبي الابتدائي، الذي كشف عليه بعد واقعة المشاجرة مع أفراد أمن أحد الكمبوندات السكنية في مدينة الشيخ زايد.