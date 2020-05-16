للتغلب على العزل.. اتحاد الإسكواش يعلن إقامة مسابقة منزلية

أعلن الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة عن مسابقة رمضانية للاعبي الاكاديميات وذلك خلال فترة العزل المنزلي، وذلك بهدف محاولة تخفيف العبء عن اللاعبين في تلك الظروف الصعبة والتي تسببت في إلغاء كافة بطولات الاسكواش هذا العام بسبب فيروس كورونا.









وحدد الاتحاد جوائز المسابقة بحوالي 50 الف جنيه للفائزين من لاعبي ولاعبات الاكاديميات .









وأشاد أمير وجيه اسطورة الاسكواش بأعضاء مجلس ادارة الاسكواش وتقديمهم هذه المبادرة التي تساهم في تشجيع اللاعبين واللاعبات علي ممارسة اللعبة، وقال ان عضاء المجلس بالكامل يبذلون كل الجهد من اجل التوصل الي افكار ومبادرات ايجابية في كل الاتجاهات للحد من تخفيف العزل المنزلي لكل عناصر اللعبة.









واشترط الاتحاد مشاركة اللاعبين من هذه الأعمار من 6 سنوات الي 9 سنوات ومن الأكاديميات المقيدة في سجلات بالاتحاد، كما قرر المجلس اعفاء المشاركين من أي مصاريف مالية نظير الاشتراك.









ويتلقي الاتحاد فيديو مسجلا لكل لاعب ولاعبة بحد اقصي يوم 25 رمضان علي صفحة الاتحاد المصري للاسكواش مقسما علي مستويين الاول من 50 ضربة متواصلة مقسمة الي 10 ضربات لكل تمرين والمستوي الثاني 100 ضربة متواصلة مقسمة الي 20 ضربة لكل تمرين.