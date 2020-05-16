AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

٧٠٠ ألف راكب استقلوا مترو الأنفاق و٣٠٠ ألف بالسكة الحديد.. تفاصيل

السبت 16/مايو/2020 - 04:46 م
ركاب مترو الأنفاق
ركاب مترو الأنفاق أمس
Advertisements
حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل، عدد ركاب محطات مترو الأنفاق، أمس الجمعة ، حيث بلغ عدد ركاب الخط الأول ٤١٢٢٦٢ راكبا، والخط الثاني ٢٧٥٠٣٥، والخط الثالث ٣٤٤٠٦.


وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد ركاب مترو الأنفاق في خطوطه الثلاثة ٧٢١٧٠٣.


وبلغ عدد ركاب قطارات السكة الحديد، أمس الجمعة ،  ٣٠٢٩٧٠ راكبا في جميع خطوط السكة الحديد.


وتواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.


يشار إلى أن قطاعات وهيئات وزارة النقل واصلت اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية، واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدى الساعة.

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزارة النقل: مليون و285 ألف راكب استقلوا مترو الأنفاق أمس

212 ألف راكب استقلوا قطارات السكة الحديد أمس و395 ألفا في مترو الأنفاق

تعرف على عدد ركاب مترو الأنفاق والسكة الحديد أمس

تعرف على عدد ركاب مترو الأنفاق والسكة الحديد أمس السبت

أكثر من مليون راكب استقلوا مترو الأنفاق أمس.. تعرف على التفاصيل

أكثر من مليون راكب استقلوا مترو الأنفاق أمس

ترشيحاتنا

اللهم إنك عفو تحب العفو.. تعرف على علامات ليلة القدر

الصين تحذر من هجمات ترامب ضدها وتأثيرها على مستقبل العالم في مواجهة كورونا

فض 3 أسواق شعبية في الإسكندرية.. صور

احذر أن يبطل سجودك بهذا الأمر.. الإفتاء توضح

صحة الدقهلية تكشف حقيقة وفاة طبيبة ووالدتها ووالدها بكورونا

ننشر أسعار كحك العيد والبسكويت بمنافذ وزارة الزراعة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة من كواليس 100 وش

حافية القدمين.. مي سليم بالبيجامة في جلسة تصوير من منزلها

حائز على نوبل.. حكاية طبيب أفريقي يعالج ضحايا الاغتصاب.. صور