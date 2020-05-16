مقدمة برنامج رامز مجنون رسمي تكشف عن المسلسلات التي تتابعها في رمضان

كشفت اروى مقدمة رامز مجنون رسمي عن المسلسلات التي تتابعها في موسم رمضان الحالي.





وقالت في تصريحات ل"صدى البلد":أتابع فلانتينو للنجم عادل إمام، ومسلسل البرنس رائع وأيضا الاختيار للفنان أمير كرارة.

كانت أروى أطلت خلال البرنامج بإطلالات أنيقة في أول أسبوع من شهر رمضان وخطفت أنظار المشاهدين في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي تقدمه إلى جانب رامز جلال، والذي يعرض على شاشة ام بي سي خلال شهر رمضان.

تألقت بهذه الإطلالات المميزة في مجموعة تصاميم لمصممين من ضمنهم لبست لوكين من تصميم المصممة ديانا الزين من لبنان.

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وأشرفت على مظهرها خبيرة المظهر صوفي حسين ( جولي فاشون ستوديو ) و الشعر صالون لاسيرين دبي ( حمودي ) و الماكياج للخبيرة اللبنانية نادين محمد.