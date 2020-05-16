AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مقدمة برنامج رامز مجنون رسمي تكشف عن المسلسلات التي تتابعها في رمضان

السبت 16/مايو/2020 - 08:30 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

كشفت اروى مقدمة رامز مجنون رسمي عن المسلسلات التي تتابعها في موسم رمضان الحالي.


وقالت في تصريحات ل"صدى البلد":أتابع فلانتينو للنجم عادل إمام، ومسلسل البرنس رائع وأيضا الاختيار للفنان أمير كرارة.


كانت أروى أطلت خلال البرنامج بإطلالات أنيقة في أول أسبوع من شهر رمضان وخطفت أنظار المشاهدين في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي تقدمه إلى جانب رامز جلال، والذي يعرض على شاشة ام بي سي خلال شهر رمضان.


تألقت بهذه الإطلالات المميزة في مجموعة تصاميم لمصممين من ضمنهم لبست لوكين من تصميم المصممة ديانا الزين من لبنان.


أقرأ أيضا

أروى في حوار لـ«صدى البلد»: هذه حقيقة معرفة الضيوف بمقلب رامز مجنون رسمي.. وعلقت شهرين في دبي بسبب فيروس رامز جلال يواصل السخرية من حمو بيكا بفيديو.. شاهدكورونا


وأشرفت على مظهرها خبيرة المظهر صوفي حسين ( جولي فاشون ستوديو ) و الشعر صالون لاسيرين دبي ( حمودي ) و الماكياج للخبيرة اللبنانية نادين محمد.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على تفاصيل إطلالات أروى ببرنامج "رامز مجنون رسمي"

أروى في حوار لـ«صدى البلد»: هذه حقيقة معرفة الضيوف بمقلب رامز مجنون رسمي.. وعلقت شهرين في دبي بسبب فيروس كورونا

فبركة رامز مجنون رسمي .. مذيعة البرنامج تجيب

أروى: لم أتخوف من مشاركتي في برنامج رامز مجنون رسمي

أروى تكشف عن الإجراءات الاحترازية خلال تصوير رامز مجنون رسمي

تعرف على ما حدث لمقدمة برنامج رامز مجنون رسمي بعد وقف الطيران

ترشيحاتنا

الثلاثاء المقبل.. صرف رواتب العيد للموظفين بالدولة.. اعرف المواعيد

خاص.. زيارة عُمانية غير معلنة للكويت لهذا السبب

علامات ليلة القدر .. ماذا يحدث للكون في الليلة المباركة؟

فيديو جديد لـ أحمد فلوكس بصحبة رجال أمن الكومباوند على الإفطار

الصحة: تسجيل 491 حالة إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا.. و20 حالة وفاة

5 آلاف جنيه.. البرلمان يصوت على عقوبات عدم ارتداء الكمامة وتعطيل دفن ضحايا كورونا غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لومقلقة عشان كورونا.. 5 طرق لعمل كحك العيد كـ المحترفين

فستان لافت.. مايا دياب تتألق بإطلالة ساحرة على إنستجرام.. شاهد

حكاية أكلة.. الفريسكا.. الأصل إيطالي والشهرة اسكندراني