وكيل التعليم بالغربية: استمرار حملات التطهير والتعقيم بديوان المديرية للوقاية من كورونا

اعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم استمرار تنفيذ خطة تطهير ديوان المديرية ولجنة النظام والمراقبة للإعدادية علي مستوي قري ومراكز المحافظة.





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وجاء ذلك تحت رعاية وحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، وتنفيذ مدير إدارة أمن المديرية، ولجنة التطهير بالمديرية تم اليوم تنفيذ خطة تطهير مكاتب العاملين بديوان المديرية، والتي تمت في إطار خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





كما شمل التطهير جميع الطرقات وحجرات ومكاتب العاملين بالديوان، بالإضافة إلى الحمامات وكافة المرافق والمكاتب الملحقة بالإدارات النوعية التابعة.





كما توجهت لجنة التطهير لمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات، وتم تطهير جميع المكاتب والحجرات والحمامات والطرقات ومكاتب الأمن والشئون الإدارية والكمبيوتر.