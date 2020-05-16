AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

زفاف في زمن كورونا.. عروسا الشرقية يتحديان الظروف بـ سيشن مختلفة

السبت 16/مايو/2020 - 07:39 م
ريهام قدري
أصبح الزواج في زمن كورونا أصعب ما يقابل الكثير من المخطوبين، ولكن هناك الكثير من الفتيات التي استطاعت التحايل على الظروف.

وكانت عروس الشرقية إحدى النماذج التي احتفلت بفستانها الأبيض بشكل مختلف. 

واستطاع عروسا الشرقية اية رابح وعريسها سعد النجار، تحدي الظروف بزفاف به كل احتياطات الامان وعدم الاختلاط أو التجمعات.



وقالت اية في حديثها مع صدي البلد: "كل حاجة اتلغت قبل الفرح بأسبوع.. القاعة ألغت الحجوزات وسيشن التصوير تم الغاؤها مرتين.. عملت ميكب ولبست فستانى وطلعنا على الغيط بتاع جدى الله يرحمه، وعملنا احلى سيشن طلع احسن مما اتخيل ورجعت بيت بابا قدام البيت خمس دقايق بالظبط وتم الزفاف بالسيارات، كانت سيارتين وكان فرح جميل ومختلف.

واستكملت العروسة آية: "اتزفيت احلى زفة كل الناس اللى فى الشارع يزغرطولنا وهما ميعرفوناش وكان احلى يوم وكنا نرتدي الكمامات اثناء السيشن".

ونصحت آية الفتيات قائلة ان الفرح لم يكن مقياس الزواج والرضا بما قسمه الله افضل شيء اما عن الصعوبات التي واجهتني التوتر قبل الفرح بعد انتشار الفيروس وإلغاء جميع الافراح.
زفاف في زمن كورونا.. عروسا الشرقية يتحديان الظروف بـ سيشن مختلفة
زفاف في زمن كورونا.. عروسا الشرقية يتحديان الظروف بـ سيشن مختلفة
زفاف في زمن كورونا.. عروسا الشرقية يتحديان الظروف بـ سيشن مختلفة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 ساعات تأخير.. عروس تحرج والديها في حفل زفافها والسبب مضحك.. صور

عودة الحياة لطبيعتها .. عروسان يحتفلان بزفافهما على طريقتهما الخاصة بشمال سيناء .. شاهد

فرح بـ الفيديو كونفرانس.. عروسان ينتصران على كورونا في بريطانيا

أزمة كورونا منعتها من الحضور.. تصرف مؤثر من عروس تجاه جدتها في يوم زفافها

للتغلب على كورونا..عروسان يلجأن لحيلة غريبة في حفل زفافهم.. صور

كانت بتقول لجوزي ياعمو .. شاهد الزوجة الأولي تكشف حقيقة نعمة حسنين

ترشيحاتنا

خناقة أحمد فلوكس.. مفاجأة في التقرير الطبي

إصابة 18 من الأطقم الطبية بمستشفى 6 أكتوبر بـ فيروس كورونا

أعراض مرض السكري.. النوع الأول والثاني والعامة

علقة موت من أشرف بن شرقي لـ رامز جلال في نهاية مجنون رسمي.. فيديو

محمد فضل فى رسالة للعامرى فاروق: حسام غالي الأحق برئاسة الأهلي

إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس بكفالة ألف جنيه في اتهامه بضرب فرد أمن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك وحزام ملون.. نانسي عجرم فى إطلالة أنيقة بـ عيد ميلاد ابنتها..شاهد

الظهور الأول بعد وفاة جدتها.. كنزى عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة.. شاهد

شاهد.. انطلاق نيسان كيكس اى باور 2020 رسميا