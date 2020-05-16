زفاف في زمن كورونا.. عروسا الشرقية يتحديان الظروف بـ سيشن مختلفة

ما يقابل الكثير من المخطوبين، ولكن هناك الكثير من الفتيات التي استطاعت التحايل على الظروف.

وكانت عروس الشرقية إحدى النماذج التي احتفلت بفستانها الأبيض بشكل مختلف.





واستطاع عروسا الشرقية اية رابح وعريسها سعد النجار، تحدي الظروف بزفاف به كل احتياطات الامان وعدم الاختلاط أو التجمعات.





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وقالت اية في حديثها مع صدي البلد: "كل حاجة اتلغت قبل الفرح بأسبوع.. القاعة ألغت الحجوزات وسيشن التصوير تم الغاؤها مرتين.. عملت ميكب ولبست فستانى وطلعنا على الغيط بتاع جدى الله يرحمه، وعملنا احلى سيشن طلع احسن مما اتخيل ورجعت بيت بابا قدام البيت خمس دقايق بالظبط وتم الزفاف بالسيارات، كانت سيارتين وكان فرح جميل ومختلف.





واستكملت العروسة آية: "اتزفيت احلى زفة كل الناس اللى فى الشارع يزغرطولنا وهما ميعرفوناش وكان احلى يوم وكنا نرتدي الكمامات اثناء السيشن".





ونصحت آية الفتيات قائلة ان الفرح لم يكن مقياس الزواج والرضا بما قسمه الله افضل شيء اما عن الصعوبات التي واجهتني التوتر قبل الفرح بعد انتشار الفيروس وإلغاء جميع الافراح.