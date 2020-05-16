مسابقة اللجنة الفنية بهندسة عين شمس ...مواهب أونلاين

قام اتحاد اللجنة الفنية من طلاب كلية الهندسة جامعة عين شمس بمسابقة اونلاين لكسر حواجز الحظر ومسابقات رمضانية من من عزف والقاء شعر وغناء beatbox وأعادة توزيع موسيقي .





أقرأ ايضا :





تقدم الكثير من الطلاب من خلال المسابقة لاكتشاف المواهب وهي عبارة عن مسابقة online للمواهب الفنية .





وعلي سبيل المثال قدمت الطالبة نادية عبد الرحمن عزف وقدم الطالب حسام حسن أعادة توزيع موسيقي وقدم الطالب عصام الدين ألقاء شعر .





وسوف يعلن قريب عن الفائزين خلال أيام و جوائز المسابقة هي :





سيتم تقديم جوائز للمراكز العشرة الأولي

المركز الأول ٥٠٠ جنيه

المركزان الثاني والثالث ٣٠٠ جنيه

المركزان الرابع والخامس ٢٠٠ جنيه