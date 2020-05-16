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تعليم

مسابقة اللجنة الفنية بهندسة عين شمس ...مواهب أونلاين

السبت 16/مايو/2020 - 05:45 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قام اتحاد اللجنة الفنية من طلاب كلية الهندسة جامعة عين شمس بمسابقة اونلاين لكسر حواجز الحظر ومسابقات رمضانية من من عزف والقاء شعر وغناء beatbox وأعادة توزيع موسيقي .

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تقدم الكثير من الطلاب من خلال المسابقة لاكتشاف المواهب وهي عبارة عن مسابقة online للمواهب الفنية .

وعلي سبيل المثال قدمت الطالبة نادية عبد الرحمن عزف وقدم الطالب حسام حسن أعادة توزيع موسيقي وقدم الطالب عصام الدين ألقاء شعر .

 وسوف يعلن قريب عن الفائزين  خلال أيام و جوائز المسابقة هي :

سيتم تقديم جوائز للمراكز العشرة الأولي 
المركز الأول ٥٠٠ جنيه
المركزان الثاني والثالث ٣٠٠ جنيه
المركزان الرابع والخامس ٢٠٠ جنيه
المراكز من السادس إلى العاشر ١٠٠ جنيه
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