قبل ترويجها بالمحافظات.. الداخلية تضبط 635 كيلو حشيش وبانجو خلال أسبوع

كثفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية من الحملات الأمنية بالمحافظات لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.



