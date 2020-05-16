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حوادث

قبل ترويجها بالمحافظات.. الداخلية تضبط 635 كيلو حشيش وبانجو خلال أسبوع

السبت 16/مايو/2020 - 05:43 م
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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مصطفى الرماح
كثفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية من الحملات الأمنية بالمحافظات لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.


وتمكنت الحملات خلال اسبوع فى مجال مكافحة المخدرات من ضبط (1016) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1138) متهم .

وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (415,135 كيلو جرام) وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (220,946 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (21,705 كيلو جرام) و كمية من مخدر الهيروين، وزنت (17,252 كيلو جرام)  وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (21,670 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو، وزنت (1,115 كيلو جرام) و كمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (0,3 كيلو جرام) و(24329) قرص مخدر مختلف الأنواع.

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