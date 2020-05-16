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محافظات

انتهاء الحجر الصحي لـ 339 مصرياً عائدين من واشنطن في مرسى علم

السبت 16/مايو/2020 - 06:02 م
العائدين من الخارج
العائدين من الخارج
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إبراهيم جادالله

انتهت، اليوم السبت، فترة الحجر الصحي لـ٣٣٩ من المصريين العائدين من أمريكا، والذين وصلوا على متن الرحلة الثالثة من واشنطن، بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، وقضاء فترة الـ١٤ يوما بأحد فنادق مرسى علم.

 

وقام فريق طبى من الحجر الصحي، برئاسة الدكتور إسماعيل خلف، مدير الحجري الصحي بالبحر الأحمر، بتوقيع الكشف الطبي على الركاب المصريين وطاقم الطائرة العائدين للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا 


ومن المقرر تخصيص رحلة طيران لنقلهم من مرسى علم للقاهرة.

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وخصصت صحة البحر الأحمر فريق طبى مجهز مدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في الفنادق والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحًا ومساء والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة الإقامة 14 يومًا تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.


من جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان، أن هناك فريقاً طبياً مدرب من رجال الطب الوقائى والحجر الصحي، فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدًا على أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن أول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائى مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم أرض المطار، ثم التأكيد عليهم فى الحفاظ على المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار أجسام مضادة ونقلهم فى مجموعات داخل أتوبيسات مكيفة للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى مع مرافقة فريق طبى لهم طوال فترة الإقامة.

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