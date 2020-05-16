توزيع 159 ألف كرتونة غذائية ضمن مبادرة "إيد واحدة ضد كورونا" بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، عن تطهير وتعقيم 31 ألفا و 943 موقعا ومنشآة بمختلف مراكز المحافظة، وتوزيع 156 ألفا و271 كرتونة مواد غذائية و3225 شنطة مطهرات لغير القادرين، فضلًا عن توعية 574 ألفا و259 من المواطنين بمخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه.





يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة المحافظة "إيد واحده ضد كورونا"، بمشاركة الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والمشاركات الشبابية.





وأوضح "الأنصاري" أنه تم تطهير وتعقيم 1243 موقعا ومنشأة بمركز ومدينة الفيوم، وتوزيع 22403 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية، و 136 شنطة مطهرات، كما تم تطهير وتعقيم 25868 موقعا ومنشأة بمركز ومدينة طامية، فضلًا عن توزيع 18272 كرتونة مواد غذائية، و 305 شنط مطهرات.





وفى مركز ومدينة سنورس فقد بلغ عدد المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها 1986 موقعا ومنشأة، بجانب توزيع 15622 كرتونة مواد غذائية، و 599 شنطة مطهرات.





وفى مركز ومدينة أبشواى تم تطهير وتعقيم 925 موقعا ومنشأة، كما تم تسليم 16303 كرتونة مواد غذائية، و 1019 شنطة مطهرات، فيما تم تطهير وتعقيم 617 منشأة وموقع بمركز ومدينة إطسا، وتوزيع 23020 كرتونة مواد غذائية، و697 شنطة مطهرات، أما فى مركز ومدينة يوسف الصديق فقد تم تطهير وتعقيم 1304 مواقع ومنشاآت، وتسليم 51567 كرتونة مواد غذائية للمستحقين و469 شنطة مطهرات.





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كما تم توزيع 9084 كرتونة مواد غذائية على دور الأيتام والمسنين والرئدات الريفيات والعمالة المؤقتة بكل من جامعة الفيوم ومديريات الصحة والزراعة والتضامن الإجتماعى والتربية والتعليم وعمال تحسين وسائقى الورش بمجلس مدينة الفيوم والأحياء التابعة.





ولفت محافظ الفيوم، إلى استمرار فعاليات مبادرة #إيد واحدة ضد_كورونا من تعقيم وتطهير للمنشآت والمواقع بشكل دوري، إلى جانب توعية المواطنين بضروره الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي قررها مجلس الوزراء للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه.





وثمن جهود جميع الجهات المشاركة فى أعمال المبادرة من الجهات الحكومية والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى المجموعات الشبابية على مستوى مراكز وقرى المحافظة.