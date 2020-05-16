توزيع 159 ألف كرتونة غذائية ضمن مبادرة "إيد واحدة ضد كورونا" بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تطهير وتعقيم 31 ألفا و 943 موقعا ومنشآة بمختلف مراكز المحافظة، وتوزيع 156 ألفا و271 كرتونة مواد غذائية و3225 شنطة مطهرات لغير القادرين، فضلًا عن توعية 574 ألفا و259 من المواطنين بمخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه.
يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة المحافظة "إيد واحده ضد كورونا"، بمشاركة الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والمشاركات الشبابية.
وأوضح "الأنصاري" أنه تم تطهير وتعقيم 1243 موقعا ومنشأة بمركز ومدينة الفيوم، وتوزيع 22403 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية، و 136 شنطة مطهرات، كما تم تطهير وتعقيم 25868 موقعا ومنشأة بمركز ومدينة طامية، فضلًا عن توزيع 18272 كرتونة مواد غذائية، و 305 شنط مطهرات.
وفى مركز ومدينة سنورس فقد بلغ عدد المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها 1986 موقعا ومنشأة، بجانب توزيع 15622 كرتونة مواد غذائية، و 599 شنطة مطهرات.
وفى مركز ومدينة أبشواى تم تطهير وتعقيم 925 موقعا ومنشأة، كما تم تسليم 16303 كرتونة مواد غذائية، و 1019 شنطة مطهرات، فيما تم تطهير وتعقيم 617 منشأة وموقع بمركز ومدينة إطسا، وتوزيع 23020 كرتونة مواد غذائية، و697 شنطة مطهرات، أما فى مركز ومدينة يوسف الصديق فقد تم تطهير وتعقيم 1304 مواقع ومنشاآت، وتسليم 51567 كرتونة مواد غذائية للمستحقين و469 شنطة مطهرات.
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كما تم توزيع 9084 كرتونة مواد غذائية على دور الأيتام والمسنين والرئدات الريفيات والعمالة المؤقتة بكل من جامعة الفيوم ومديريات الصحة والزراعة والتضامن الإجتماعى والتربية والتعليم وعمال تحسين وسائقى الورش بمجلس مدينة الفيوم والأحياء التابعة.
ولفت محافظ الفيوم، إلى استمرار فعاليات مبادرة #إيد واحدة ضد_كورونا من تعقيم وتطهير للمنشآت والمواقع بشكل دوري، إلى جانب توعية المواطنين بضروره الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي قررها مجلس الوزراء للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه.
وثمن جهود جميع الجهات المشاركة فى أعمال المبادرة من الجهات الحكومية والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى المجموعات الشبابية على مستوى مراكز وقرى المحافظة.