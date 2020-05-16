غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة تقلبات الطقس بسفاجا

أعلنت هدي المغربي ، رئيس مدينة سفاجا ، اليوم السبت ، انعقاد غرفة عمليات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا لمتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة ورفع تقرير إلى المحافظة بكل المستجدات وذلك فى بيان للوحدة المحلية لمدينة سفاجا .

أوضحت " المغربي " في بيان أنه بناءً على تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة واحتمالية سقوط أمطار تم تشكيل غرفة علميات بمقر الوحدة المحلية بسفاجا لموجهة توابع سوء الحالة الجوية.

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واضافت "رئيس المدينة " أن الغرفة تتواصل مع كافة الاجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها .





ونوهت " رئيس المدينة " الى ضرورة تخزين كميات من المياه إضافية تحسبا لتأثر ضخ المياه نتيجة الأمطار الشديدة والاقتصاد فى استهلاك المياه فى هذه الفترة حيث انه فى حال انقطاع المياه من قنا يتأثر الضخ بشكل رئيسي في المدينة .

أكدت على إنه تم رفع درجة الاستعداد لسوء الأحوال الجوية والطقس غير المستقر وسقوط الأمطار ووجود الرياح والعواصف الشديدة علي مدار الثلاثة أيام القادمة، حرصا على سلامة المواطنين.



