وفاة طبيب فريق سيسكا موسكو الروسي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

أعلن نادي سيسكا موسكو الروسي، وفاة طبيب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي رومان أبزليلوف عن عمر يناهز 44 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا .





وكتب الحساب الرسمي للفريق الروسي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : توفي اليوم صديقنا ، الطبيب الرائع رومان أبزليلوف، حارب جسده بشدة ، لكنه لم يستطع التعامل مع المضاعفات التي تسببها عدوى فيروسات التاجية .





وكان رومان أبزليلوف أصيب بعدوي فيروس كورونا بداية من شهر مايو الجاري ونقل على أثره للمستشفي لتلقي العلاجات والعناية اللازمة .





وقررت اللجنة التنفيذية للدوري الروسي استئناف الدوري المحلي بدءا من 21 يونيو علي ان يتم تباع الاجراءات الصحية والاوقائية لمنع انتشار الفيروس وإقامة المباريات بدون جمهور .