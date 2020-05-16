AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وفاة طبيب فريق سيسكا موسكو الروسي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 05:20 م
رومان أبزليلوف
رومان أبزليلوف
Advertisements
عبدالله هشام
أعلن نادي سيسكا موسكو الروسي، وفاة طبيب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي رومان أبزليلوف عن عمر يناهز 44 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا . 

وكتب الحساب الرسمي للفريق الروسي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : توفي اليوم صديقنا ، الطبيب الرائع رومان أبزليلوف، حارب جسده بشدة ، لكنه لم يستطع التعامل مع المضاعفات التي تسببها عدوى فيروسات التاجية .

وكان رومان أبزليلوف أصيب بعدوي فيروس كورونا بداية من شهر مايو الجاري ونقل على أثره للمستشفي لتلقي العلاجات والعناية اللازمة . 

وقررت اللجنة التنفيذية للدوري الروسي استئناف الدوري المحلي بدءا من 21 يونيو علي ان يتم تباع الاجراءات الصحية والاوقائية لمنع انتشار الفيروس وإقامة المباريات بدون جمهور .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متأثرا بـ فيروس كورونا.. وفاة الطبيب الإيطالي الشهير روبرتو ستيلا

أعاد دوري الأبطال إلى الملكى بعد 30 عامًا.. كورونا يقتل سانز رئيس ريال مدريد

الدكتور الشهيد.. محمد إمام ينعى الدكتور أحمد اللواح ويوجه رسالة للأطباء.. شاهد

صديق توم هانكس.. وفاة آدم شليزنجر متأثرا بكورونا

مرزوق الغانم ينعي الطبيب المصري المتوفى بفيروس كورونا في الكويت

فشل في وظائف التنفس .. وفاة طبيب سوري بفيروس كورونا في مستشفى النجيلة

ترشيحاتنا

علماء يحذرون من كارثة أرضية العام المقبل.. تفاصيل

ابنى من المتضررين.. أول تصريح من أحمد فلوكس بعد إخلاء سبيله في الاعتداء على فرد أمن

5 آلاف جنيه.. البرلمان يصوت على عقوبات عدم ارتداء الكمامة وتعطيل دفن ضحايا كورونا غدا

تصل لـ43 درجة مع أمطار..الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة

عدم الالتزام بإجراءات كورونا.. إقبال على محلات الكحك والملابس قبل العيد

محمد فضل فى رسالة للعامرى فاروق: حسام غالي الأحق برئاسة الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكل تخيلى جديد لـ بيجو 308 الجيل الجديد ..صور

بالأسود.. نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة من كواليس 100 وش

حافية القدمين.. مي سليم بالبيجامة في جلسة تصوير من منزلها