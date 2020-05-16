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محافظات

رئيس مدينة سفاجا : سقوط عمود كهرباء سبب تأخر ضخ المياه

السبت 16/مايو/2020 - 06:09 م
رئيس مدينة سفاجا
رئيس مدينة سفاجا تكشف سبب ضعف المياه
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إبراهيم جادالله
أعلنت هدي المغربي ، رئيس مدينة سفاجا ، اليوم السبت، عن سبب تأخر ضخ المياه في عدة مناطق على مدار اليومين الماضيين.

وأكدت في بيان ، أن العواصف التي وقعت  يوم الخميس الماضي تسببت فى سقوط عامودي كهرباء ضغط متوسط بالكيلو ١٥ طريق قنا سفاجا.

وأوضحت " رئيس المدينة " أن هذه الأعمدة خاصة بتغذية روافع المياه بالكيلو ٧.٥ - ١٨ - ٢٨وتم تشغيل الديزل لحين تركيب الأسلاك بمعرفة شركة الكهرباء وتم زرع عمودين بدلا منهما بمعرفة الفنيين بالشركة امس  الجمعة وتم تركيب جزء من الأسلاك بمعرفة شركة الكهرباء.

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واضافت " المغربي " أنه جاري استكمال باقي الأعمدة الأمر الذي تسبب في تأثر كمية المياه الواردة من قنا بهذا العطل مما يجعل الضخ متأخرا عن توقيته المعتاد .

ونوهت " رئيس المدينة " إلى ضرورة تخزين كميات من المياه إضافية تحسبا لتأثر ضخ المياه نتيجة الأمطار الشديدة والاقتصاد فى استهلاك المياه فى هذه الفترة حيث انه فى حال انقطاع المياه من قنا يتأثر الضخ بشكل رئيسي في المدينة .

أكدت على إنه تم  رفع درجة الاستعداد لسوء الأحوال الجوية والطقس الغير مستقر وسقوط الأمطار ووجود الرياح والعواصف الشديدة علي مدار الثلاث أيام القادمة، حرصا على سلامة المواطنين. 

واشارت إلى انه سوف يتم عقد اجتماع عاجل صباح الغد مع شركة المياه والكهرباء لإنهاء الأزمة بشكل سريع وعاجل .
رئيس مدينة سفاجا : سقوط عمود كهرباء سبب تأخر ضخ المياه
رئيس مدينة سفاجا : سقوط عمود كهرباء سبب تأخر ضخ المياه
رئيس مدينة سفاجا : سقوط عمود كهرباء سبب تأخر ضخ المياه
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