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رياضة

لايبزيج يتعادل مع فرايبورج بهدف لكل فريق.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 05:24 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي لايبزيج وفرايبورج، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني.

وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت على عودة منافسات الدوري الألماني لتقرر رابطة البونسدليجا عودة النشاط بدءًا من اليوم السبت ، ليصبح أولى الدوريات الكبرى العائدة بعد توقف فيروس كورونا والذي استمر أكثر من شهرين.

افتتح المدافع مانويل غولد التسجيل لفرايبورج  بعد لمسه للضربة الركنية التي نفذها فينسينزو جريفو في الدقيقة 34، وسط غياب الرقابة الدفاعية من لاعبي لايبزيج، ليوقع اللاعب على أول أهدافه في الدوري هذا الموسم، ويصبح أول ألماني يسجل هدفًا بعد عودة البوندسليجا، وينتهي الشوط الأول بتقدم فرايبورج بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني ، تحسن أداء لايبزيج واستطاع تسجيل هدف التعادل عن طريق يوسف بولسن في الدقيقة 77 بعد عرضية رائعة من الجهة اليسرى من زميله كامبل.

وفي الدقيقة 92 سجل روبيت كوخ هدفًا لفرايبورج، لكن تم إلغائه بعد الرجوع لتقنية الفار، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي لايبزيج للنقطة 51 في المركز الثالث، ورصيد فرايبورج للنقطة 37 في المركز السابع

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