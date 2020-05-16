كورونا يتسبب في تأخر إعلان نتيجة جائزة نجيب محفوظ بالجامعة الأمريكية

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة تأجيل إعلان جائزة نجيب محفوظ للآداب المقرر إجراؤها عادةً في ديسمبر 2020، لوقت لاحق؛ وذلك بسبب القيود المفروضة التي فرضها وباء COVID-19.





يذكر أن باب استلام الطلبات المقدمة ل جائزة نجيب محفوظ كان قد أغلق في 1 مارس 2020.





جائزة نجيب محفوظ للآداب، وهي جائزة كبرى لدعم الأدب العربي المعاصر في الترجمة، تم تقديمها لأفضل رواية معاصرة منشورة باللغة العربية (ولكن ليس باللغة الإنجليزية بعد) في العامين الماضيين.





تتكون الجائزة من ميدالية فضية وجائزة نقدية بقيمة 5000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى نشر الرواية في جميع أنحاء العالم بترجمة إنجليزية من قبل مركز الجامعة الأمريكية للنشر.





يتم تقديم الميدالية سنويًا في 11 ديسمبر، عيد ميلاد الحائز على جائزة نوبل نجيب محفوظ، من قبل رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة بحضور وزير الثقافة المصري والعديد من القادة البارزين الآخرين في الحياة الثقافية في مصر.