AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عاصفة ترابية عنيفة تضرب محافظة أسوان.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 06:12 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف
تداول فيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم لعاصفة ترابية عنيفة تضرب محافظة أسوان.

واوضح الفيديو المتداول ، عاصفة ترابية، تغطى سماء محافظة أسوان وسط هلع المواطنين.

وعلق رواد التواصل الاجتماعي، أن العاصفة الترابية تشبه تسونامي الذي وقع في عدد من بلدان العالم.
أقرأ أيضا:

وأوضح البعض أن هذه العاصفة هي الأول من نوعها التي تشهدها المحافظة منذ فترة وسط مخاوف من اخطار هذه العاصفة من حجب الرؤية واختناق البعض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاصفة ترابية.. تحذيرات بعدم السفر على الطريق الساحلى دمياط بورسعيد وغلق بوغاز عزبة البرج

طقس سيئ .. عاصفة رملية تضرب الفيوم وتوقف حركة الصيد ببحيرة قارون .. فيديو

عاصفة ترابية شديدة.. انعدام الرؤية وتعطل السفر والملاحة في مطروح.. تحذيرات بعدم السفر على الطريق الساحلي دمياط بورسعيد.. غلق بوغاز عزبة البرج

بسبب عاصفة ترابية.. وقف الحركة المرورية بطريق أسوان / أبو سمبل البرى

شاهد.. برق ورعد في سماء الإسكندرية

استقرار أحوال الطقس بأسوان اليوم الجمعة وسط الشمس المشرقة

ترشيحاتنا

فايلر يطلب 4 صفقات جديدة وضم رمضان صبحي

صدى البلد داخل بيت أسطورة الصاعقة الشهيد رامي حسانين.. كيف استقبلت عائلته مشهد استشهاده في الاختيار

وفاة طبيب فريق سيسكا موسكو الروسي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

تجديد حبس فتاة تيك توك مودة الأدهم

نجم الزمالك الضحية الجديدة لـ رامز مجنون رسمي الليلة

حافية القدمين.. مي سليم بالبيجامة في جلسة تصوير من منزلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن ذلك فورًا.. لف بقايا الطعام بالورق الفويل يسبب الأمراض

شكل تخيلى جديد لـ بيجو 308 الجيل الجديد ..صور

بالأسود.. نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة من كواليس 100 وش