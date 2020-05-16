عاصفة ترابية عنيفة تضرب محافظة أسوان.. فيديو

تداول فيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم لعاصفة ترابية عنيفة تضرب محافظة أسوان.





واوضح الفيديو المتداول ، عاصفة ترابية، تغطى سماء محافظة أسوان وسط هلع المواطنين.





وعلق رواد التواصل الاجتماعي، أن العاصفة الترابية تشبه تسونامي الذي وقع في عدد من بلدان العالم.

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وأوضح البعض أن هذه العاصفة هي الأول من نوعها التي تشهدها المحافظة منذ فترة وسط مخاوف من اخطار هذه العاصفة من حجب الرؤية واختناق البعض.



