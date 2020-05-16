عاصفة ترابية عنيفة تضرب محافظة أسوان.. فيديو

تداول فيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم لعاصفة ترابية عنيفة تضرب محافظة أسوان.
واوضح الفيديو المتداول ، عاصفة ترابية، تغطى سماء محافظة أسوان وسط هلع المواطنين.
وعلق رواد التواصل الاجتماعي، أن العاصفة الترابية تشبه تسونامي الذي وقع في عدد من بلدان العالم.
أقرأ أيضا:
سكان أفريقيا أقل عرضة للوفاة بفيروس كورونا .. لهذا السبب
علماء يحذرون من كارثة أرضية العام المقبل.. تفاصيل
وأوضح البعض أن هذه العاصفة هي الأول من نوعها التي تشهدها المحافظة منذ فترة وسط مخاوف من اخطار هذه العاصفة من حجب الرؤية واختناق البعض.