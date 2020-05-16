بعد مطالبة الدراويش بـ35 مليون جنيه.. الزمالك يغلق ملف التعاقد مع باهر المحمدي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن غلق مسئولي النادي ملف التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لنادي الزمالك.
جاء القرار بعد مشاورات بين مجلس إدارة النادي والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض حول مصير التعاقد مع باهر المحمدي .
وأكد المصدر ، أن المجلس استقر بشكل نهائي على عدم التفاوض لضم اللاعب، علاوة على مقاطعة التعامل في الصفقات مع النادي الإسماعيلي بعد مغالاتهم مع الزمالك والمطالبة بمبلغ 35 مليون جنيه للتخلي عن اللاعب.
وشدد المصدر على أن المدير الفني تفهم موقف مجلس الإدارة، لأنه طالب من قبل التعاقد مع أحمد أيمن منصور مدافع فريق بيراميدز ووضع أسم محمود البدري في حال عدم التعاقد مع مدافع بيراميدز.