هاني رمزي: أعضاء اتحاد الكرة طالبوا أجيري بضم لاعبين بارزين ورفض .. وسلجادو علامة استفهام ..فيديو

كشف هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق ، عن كواليس جديدة بشأن ازمة انضمام اللاعبين لكأس امم افريقيا 2019 .
وقال رمزي ، عبر اون تايم ، ان هناك بعض أعضاء اتحاد الكرة تحدثوا مع اجيري لمحاولة ضم بعض اللاعبين البارزين وقتها فى الدوري المصري .
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وتابع ، لكنه في النهاية رفض الاستماع لاتحاد الكرة وأكد مسؤوليته عن اختيارات القائمة.
وأضاف ، ان الجهاز الفني سعى بقوة لإحداث نوع من التوازن في ضم لاعبي الأهلي والزمالك بسبب ضغوط المباريات.
وسؤاله عن تواجد سلجادو في جهاز الفني لمنتخب مصر ، قال ، هناك علامة استفهام علي سلجادو بالنسبه لي لم يكن له دور داخل الجهاز الفني .