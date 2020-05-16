AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها

السبت 16/مايو/2020 - 06:44 م
بدء الدراسة بكلية
بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعى بجامعة بنها
Advertisements
إبراهيم الهواري
وافق المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته اليوم السبت برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها.

اقرأ أيضًا:

قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أن إدارة الجامعة قامت بتوفير كافة امكانياتها من أجل البدء في تشغيل كلية العلاج الطبيعي ، نظرا لاحتياج الكبير إليها، مشيرا إلى أن افتتاح الكلية الجديدة سيعمل على تقليل اغتراب الطلاب الدارسين ليس فقط فى محافظة القليوبية، ولكن لعدد كبير من المحافظات المجاورة بما يخفف الأعباء المالية على أولياء الأمور والطلاب.

وأشار السعيد إلى أن سعي الجامعة في افتتاح وتشغيل كلية العلاج الطبيعى تأتى ضمن خطة الجامعة لإنشاء مجموعة جديدة من الكليات الطبية بالجامعة.

من جانبه قال الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم استكمال اللوائح الخاصة بالكلية الجديدة وتجهيزها وفق معايير الجودة، مشيرا إلى أن جامعة بنها تركز على إنشاء التخصصات التي تتوافق مع متطلبات القرن الواحد والعشرين، وتتماشي مع متطلبات سوق العمل.

وأضاف المغربي ان الجامعة قامت باستكمال كافة المعامل والاجهزة الطبية اللازمة للعملية التدريسية للكلية وقامت باستكمال أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة استعدادا لبدء التدريس اعتبارا من العام الدراسي القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ندوة تعريفية للمنح الدراسية بجامعة بنها بالتعاون مع الملحقية الثقافية الفرنسية..صور

تعرف على خطة جامعة بنها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا .. صور

لجنة لمراجعة ضوابط الامتحانات.. مجلس عمداء جامعة بنها يؤكد حرصه على مصلحة الطلاب ومستقبلهم

جامعة القاهرة تعتمد نظام الأبحاث للتقييم في جميع الكليات.. تستجيب لكلية هندسة بمد فترة الدراسة حتى منتصف مايو.. و«العلاج الطبيعي» توضح لطلابها: لن نعتد بخلاف هذا النظام

عبر الفيديو كونفرانس.. الأعلى للجامعات يبحث إجراءات عقد امتحانات الفرق النهائية

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية "العلاج الطبيعي" بجامعة الفيوم

ترشيحاتنا

اكتسبه بالخداع..على جمعة: قارون صنع ثروته الهائلة من علم الكمياء

ياسمين صبري تثير الجدل.. الفنانة تستجم في شهر العسل.. وصورة البطاقة تكشف عمرها الحقيقى

كان بيشتغل في فرن جوزي.. زوجة تروي تفاصيل علاقتها بعشيقها وذبح زوجها في القاهرة

تزامنًا مع عيد ميلاده.. شقيقة عادل إمام تحتفظ بجمالها في ظهور نادر

من هم يأجوج ومأجوج ؟.. خالد الجندى يجيب

الصحة: تسجيل 491 حالة إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا.. و20 حالة وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. انطلاق نيسان كيكس اى باور 2020 رسميا

توقف عن ذلك فورًا.. لف بقايا الطعام بالورق الفويل يسبب الأمراض

شكل تخيلى جديد لـ بيجو 308 الجيل الجديد ..صور