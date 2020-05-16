د. عرفة النَّادي يكتب: دروسٌ من شهر رمضان؟

إن شهر رمضان مدرسةٌ دخلها المؤمن بقلبه وبجسده، ولابد أن يتعلم منها دروسًا تقرِّبه من الله، وتصفِّي نفسَه من كدوراتها، فيكون نقيَّ الظاهر والباطن، وليضَع نَصب عينَيه ما روته السيدة عائشة – رضي الله عنها –: (أنه – صلى الله عليه وسلم - سُئل: أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ قال: أدومه وإن قَلَّ) [أخرجه الإمام مسلم].





ومما تعلَّمه المسلم في شهر رمضان:

أولًا: الصيام: فقد أدَّى فريضةَ صيام رمضان، وفرح بإتمام نعمة ربه عليه بأدائها، فلْيحاول صيامَ النوافل التي وردت السُّنة النبوية بذكرها، قدرَ طاقته، متبعًا النهجَ النبويَّ الرشيدَ، الذي أَمر بالتيسير وحمْل النفس على ما تطيق، فقد أخرج "الإمام البخاري" في صحيحه: (أنَّ عبد الله بن عمرو، قال: أُخبر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنِّي أقول: والله لأصومَن النهار، ولأقومَن الليلَ ما عشتُ. فقلتُ له: قد قلتُه، بأبي أنت وأمي. قال: «فإنك لا تستطيع ذلك، فصُم وأفطر، وقُم ونَم، وصُم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر»، قلتُ: إني أطيقُ أفضل من ذلك. قال: «فصُم يومًا وأفطر يومَين». قلتُ: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصُم يومًا وأفطر يومًا؛ فذلك صيام داود - عليه السلام -، وهو أفضل الصيام». فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لا أفضل من ذلك»).





ومن الصوم المندوب: صيام العشر الأُوَل من شهر ذي الحجة، ومنها يوم عرفة، والصيام في شهر الله المحرَّم، ومنه عاشوراء، وصيام الأيام البِيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهرٍ هجريٍّ، وصيام يومَي الاثنين والخميس. وممن نبَّه على أقسام الصيام من واجبٍ ومكروهٍ ومندوب وغير ذلك: "القطب القسطلاني ت686هـ"، في كتابه "مدارك المرام في مسالك الصيام"، فراجعه.





ثانيًا: قراءة القرآن الكريم: فالقرآن: روح الحياة؛ لقوله – تعالى-: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا} [سورة الشورى: 52]، وهو هدًى للمؤمنين وشفاءٌ ورحمةٌ؛ لقوله – تعالى-: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا} [سورة الإسراء: 82]، وقوله: {هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ} [سورة فصلت: ]، إلى غير ذلك مما يدل على فضله.





وقد قيل: "إن القرآن عهْدٌ عهِد الله به إلينا، وإن المؤمن يستحيي أن يمرَّ عليه يومٌ ولا ينظر في عهد ربه"، ويكفي في الدلالة على شرف القرآن ومكانة قارئه: ما أخرجه "البخاري" من حديث سيدنا عثمان – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (خيرُكم مَن تعلَّم القرآن وعلَّمه)، وقول سيدنا أبي هريرة – رضي الله عنه -: (إن البيت الذي يُتلَى فيه القرآنُ: اتَّسع بأهله، وكثُر خيرُه، وحضرتهُ الملائكة، وخرجت منه الشياطين.وإن البيت الذي لا يُتلى فيه كتاب الله - عز وجل-: ضاق بأهله، وقَلَّ خيرُه، وخرجت منه الملائكة، وحضرَتْه الشياطينُ).





وليظهر أثر قراءة القرآن على صاحبه؛ لقول "ابن مسعود – رضي الله عنه": (ينبغي لحامل القرآن: أن يُعرف بليله إذا الناس ينامُون، وبنهاره إذا الناس يفرِّطون، وبحُزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن: أن يكون مستكينًا ليِّـنًا، ولا ينبغي له أن يكون جافيًا ولا مماريًا ولا صيَّاحًا ولا صخَّابًا ولا حديدًا). ولقول "الفضيل بن عياض – رضي الله عنه-": (حامل القرآن: حاملُ راية الإسلام، فلا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو؛ تعظيمًا لحق القرآن).





ثالثًا: قيام الليل: وهو من خصائص عباد الرحمن الذين قيل فيهم: {وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا} [سورة الفرقان: 64]، حيث يخلو المؤمن بربه، بعيدًا عن المخلُوق، فيناجي ربَّه ذاكرًا خاشعًا مخبتًا أوَّاهًا تائبًا، قارئًا للقرآن، قائمًا بالصلاة، وغير ذلك من أعمال البر، في وقتٍ يغمُر اللهُ عبادَه باللطف والرحمات وإجابة الدعوات وكشف الكُربات، مباهيًا ملائكتَه بعبده وقد ترك فراشَه ونومَه، فكان من المؤمنين الذين {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا} [سورة السجدة: 16]، وما أقامه إلا محبة ربه، فالمحب لا يهدأ له جفنٌ دون أن يفكِّر في محبُوبه، ويتَّصل به، ويتودَّد إليه، ومن ادعى محبةَ ربه كيف يغفل عنه في وقت السَّحر المشهود!





ثم إن طُول القيام بين يديه – تعالى- في هذا الوقت المشهود، يهوِّن على صاحبه طولَ القيام يوم القيامة. ولسان حال أهل الليل المخلصين في القرب من ربهم، يقول عن وقت ليلهم مع ربهم: نحن في جنةٍ، مَن لم يدخلها في الدنيا فلن يذوق لذة الجنة في الآخرة، ونحن في لذة لو شعر بها أهل الدنيا، لقاتلونا عليها بالسيوف، وما أحببنا البقاءَ في الدنيا لأجل مالٍ ولا ولدٍ ولا متاعٍ زائلٍ، بل لولا قيام الليل وما فيه من عطاءات من الجوَّاد الكريم – تعالى-، ما شعرنا بطعمٍ في الدنيا.





وقيام الليل شرفٌ للمؤمن ونورٌ له في الدنيا وفي الآخرة، يدل لذلك قوله – تعالى-: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [سورة الإسراء: 79]. وصحَّ عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه كان يقوم الليلَ حتى تتفطَّر أو تتفطر قدماه، وقال في ذلك: (أفلا أكون عبدًا شكورًا؟)، وفي رواية أخرى: (أفلا أحبُّ أن أكون عبدًا شكورًا؟) [أخرجهما البخاري في صحيحه].





ويشعر المؤمن بلذة العبادة وهُطول الرحمات عليه في وقت السَّحر خاصة، سيما إذا جَمع بين القراءة والصلاة؛ لقوله – تعالى-: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [سورة الإسراء: 78].

جعلَنا الله من عباده المخلصين المقرَّبين المقبولين.



