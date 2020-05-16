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رياضة

هاني رمزي يكشف حقيقة تعرضه لضغوط بعد خروج مصر من كأس أمم أفريقيا ..فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 07:35 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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حسن العمدة
كشف هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق ، عن حقيقة الضغوطات التي تلقاها بعد خروج منتخب مصر من كأس أمم افريقيا 2019 التي اقيمت فى مصر .

وقال رمزي ، عبر اون تايم ، ان هناك جلسه اجرها مع بعض الصحفين بعد الخروج من كأس امم افريقيا كانت  بكامل ارادتي دون تدخل اي شخص او اى ضغوطات من اتحاد الكرة .


وتابع ، لست من الاشخاص التي تبرئ نفسها ،وتحملت المسؤلية ووضحت ذلك، لأن الصدمة كانت كبيرة وتعرضنا لفشل كبير بسبب سوء الأداء ولم أكن أتوقع ذلك.

وشدد رمزي ، علي انه اتصل بـ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وقتها من أجل ترتيب جلسة مع الصحفيين للرد على جميع الأسئلة، لكني أعترف أن الشكل لم يكن مناسبا، كان يجب عقد مؤتمر صحفي وتقديم تقرير للجان المتخصصة مثل وزير الشباب والرياضية ورئيس اتحاد الكرة.

واختتم هاني رمزي تصريحاته ،  ان فترة الإعداد التي لم تكن على المستوى المطلوب، كانت جزء من الإخفاق لأننا لم نخض مباريات ودية أمام منتخبات كبرى، وأخيرا الأخطاء الفنية التي تم ارتكابها على أرضية الملعب.

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