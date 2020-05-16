أمطار غزيرة وسحب كثيفة تغطي سماء الوادي الجديد قبيل الغروب

اجتاحت محافظة الوادي الجديد اليوم موجة من الطقس السيئ شملت سحبًا أعقبها سقوط أمطار غزيرة على أحياء مدينة الخارجة تسببت فى غرق شوارع المدينة.





كما ظهرت في سماء مركز ومدينة بلاط سحب سوداء كثيفة علي هيئة دخان في ظاهرة غريبة لأول مرة من نوعها .





وأعلنت محافظة الوادي الجديد عن كافة الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأي حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ،.





وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة، لإرشاد قادة السيارات بتوخي الحذر وعدم تعدي السرعات المقررة.





وكانت مراكز وقرى محافظة الوادى الجديد لسقوط أمطار خفيفة أول أمس الخميس سبقتها شبورة ترابية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على عدة مناطق متفرقة في بالمحافظة، مما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية الافقية والرأسية، خاصة على الطرق السريعة.





ورفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.





وحذرت إدارة المرور قائدي السيارات بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وخاصة المسافرين على الطرق السريعة وكثفت الخدمات المرورية من تواجدها مع انتشار الإشارات الضوئية على طول الطرق.