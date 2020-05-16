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أكاديمي يوضح أهمية مشاركة صندوق تحيا مصر في تداعيات كورونا..فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 08:30 م
محمد حليم قنديل

قال الدكتور علي مسعود عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف, إن الدولة المصرية تضع المواطن المصري البسيط ذا الدخل المتوسط من ضمن الاولويات في الجانب التنموي.


وأضاف مسعود خلال مداخلة هاتفيه في برنامج "الان" تقديم الاعلامية رانيا هاشم, والمذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن مصر نفذت برنامجا اقتصاديا طموحا جدا وكان لابد منه.


وتابع , أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي شهد إطلاق صندوق تحيا مصر المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك..هنعدي الازمة" لتداعيات فيروس كورونا.


وأوضح أن كان هناك مبادرات عديدة للتنمية تحت تنفيذ صندوق تحيا مصر, موضحا أن العالم أجمع يمر بأزمة شديدة جدا وهي أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.


وأشار إلي أن الدولة المصرية لن تتخلي عن أبنائها حتي في أصعب الظروف التي تمر بالدولة من الازمات وغيرها.

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