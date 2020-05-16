حكم ترك سجود التلاوة .. علي جمعة يوضح

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن سجود التلاوة سُنة مُؤكدة عقب تلاوة آية السجدة وليس فرضًا؛ للأحاديث الواردة عن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.





وأضاف جمعة، فى إجابته على سؤال « هل حرام اننا لا نسجد عند قراءة سجدة التلاوة بالمصحف الشريف؟»، أن سجود التلاوة سنة مؤكدة في الصلاة وفي غير الصلاة، ولا يترتب على تركها إثم، ولكن الأفضل والأولى فعلها.





وأشار الى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك سجود التلاوة حتى يعلمنا انها ليست فريضة.





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هل يجوز ترك سجود التلاوة أثناء قراءة القرآن؟



قالت دار الإفتاء المصرية، إنه في حال كان الشخص يقرأ القرآن وتعذر عليه أداء سجود التلاوة، لوجوده في المواصلات، فلا يتاح مكان مناسب لأدائها، أو عدم وجود وسيلة للطهارة، فلا شيء عليه.







وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لا حرج في ترك السجود مع إكمال التلاوة، وعدم التوقف إذا كان المرء في مكان لا يستطيع فيه السجود للتلاوة، وذلك أن جمهور أهل العلم يرون أن سجود التلاوة مستحب، فهو سُنة مؤكدة، يثاب فاعلها ولا إثم في تركها.



وأكدت أنه يسقط سجود التلاوة عن المأموم الذي لم يسجد إمامه؛ لعدم جواز مخالفة الإمام إذا تركها، وتجب على المأموم إذا سجدها إمامه؛ لوجوب متابعة الإمام .







