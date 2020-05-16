د. عصام حجازى يكتب: الأسرة في زمن البرنس





يرى علماء اللغة أن كلمة "الأسرة " مشتقة من الفعل أسر بمعني "حبس ورهن " وسميت الأسرة بهذا الأسم لأنها تأسر من داخلها أي تجعله حبيسا لها ولقيمها ورهنا لها وتأتي الأم علي رأس الأسرة في ترتيب الأوليات بمعني أنها المركز الذي يدور الجميع حوله ثم يأتي الأب ثم باقي أعضاء الأسرة .

ومن هنا كانت الاسرة صدي لمفهوم الحب والألفة ونقيض لمفهوم الأنانية والحسد ومن ثم كان حسد أخوة يوسف له من باب الشذوذ في القاعدة قليس هذا هو نموذج الأسرة ولا هذا هو منهجها إلا أن هذا الكيان تعرض لزلزال داخلي فكك بنيانه وهدم أركانه.

هذا الزلزال هو زلزال الانانية الذي أتي ليجعل كل فرد في الاسرة هو مركز نفسه الذي يدور حوله فشخصيتي هي الأهم وطموحاتي هي الأولي ومزاجيتي هي رقم واحد ولا يوجد رقم إثنين وبدأ إنهيار تلك المنظومة بتمركز الأب حول ذاته وهجرانه للأسرة حيث كان الدافع أولا هو البحث عن المال مما يدفع الأب للسفر وترك مسئولية الأسرة للأم التي سرعان ما تضجرت ووجدت أنها تستهلك بلا مقابل ومما زاد الطين بله أنصراف الأب للبحث عن متعه الشخصية فتارة تحت اسم الشرع والزواج من أخري أو تارة تحت إسم إشباع أحتياجات جنسية.

مما جعل الأم تري نفسها تنذوي بلا رفيق أو مردود نفسي أو مادي فالأولاد انصرفوا إلي مستقبلهم والأب أنصرف إلي نزواته وبقيت الأم تعاني الحسرة والألم وفوات أوان التغيير ، وهنا جاءت الموجة الثانية من الزلزال حيث رفضت الأم تلك الحياة واصبحت ترى نفسها أحق من أبنائها في التمتع بكل دقيقة في الحياة وكانت ثنائية "أما متعتي أو متعة أبنائي".

وكان الأختيار للنفس وأصبحنا نري مراكز التجميل تمتلئ بأمهات أربعينيات وخمسينيات يرافقن بناتهن في " دق التاتو أو رسم الحاجب" بل وينافسن بناتهن في إلتقاط صور السلفي ومتابعة علامات الأعجاب وعلامات الحب .

وأنتقلت الأم من خانة الأهتمام بالنفس إلي خانة التمركز حول الذات حيث تصبح إبنتها منافسًا لها ويصبح أبنائها تهديدًا لجمالها وبل وتصبح الأسرة عبئًا يجب التخلص منه فتزداد معدلات الطلاق والخيانة وتصبح الحرية الشخصية هي مبرر الجميع في فعل ما يحلو لهم ونعيش معضلة أن عدم الأهتمام جعلني أبحث عن أهتمام وهكذا فعدم أهتمام الأب يجعل الأم تبحث عن أهتمام وعدم أهتمام الأم بالأبناء يجعل الأبناء يبحثون عن أهتمام من نوع جديد الذي عادة ما يكون خارج الأسرة وهنا تنهار الأسرة وتبقي المصالح والمنفعة هي ما يربط بين أبنائها لا الرحمة أو العاطفة التي من اجلها نشأت فكرة الأسرة.