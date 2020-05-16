ما جاملتش حد.. أسامة الشيخ يرد على اتهامه بإهدار 20 مليون جنيه من ميزانية التليفزيون

المهندس أسامة الشيخ وزير الإعلام السابق أنه ندم على رئاسة قناة النهار، قائلا .. خاصة أنني لم أمارس دوري كرئيس للقناة وهى مجموعة قنوات تدار بشكل عائلي ونجحت فى إنتاج برنامج مصر تستطيع وذلك خلال الإنتخابات الرئاسية. أكد





ورد الشيخ ، في حوار ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة ايناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس، علي اتهامه بإهدار 20 مليون جنيه من أموال التلفزيون المصري؛ منوها إن محكمة النقض قضت ببراءته من هذه التهم، معقبا: أنا مجاملتش حد.





أنه فى حالة تقسيم الاعلاميين إلى فئات فسنقول إن تامر أمين الافضل من ابناء التليفزيون المصري ووائل الابراشي كصحفي استقصائي ولكن محمود سعد أكثر اعلامي يحظى بقبول الجماهير. وعلى جانب اخر أوضح الشيخ ، أن أفضل مقدم برامج على التلفزيون المصري كان الإعلامي محمود سعد؛ لافتا





ونوه الشيخ، أن مشكلة محمود سعد اعتماده على كاريزما خاصة دون الاعتماد على التطوير، قائلا: "مشكلته أنه بيعتمد على كاريزما خاصة عنده ومش بيذاكر وبعد الثورة هو راح للاتجاه الثوري، ومش هو لوحده وفي نجوم كتير عملوا كده وماليين الشاشات دلوقتي وكله قلب بعد الثورة الا من رحم ربي".



