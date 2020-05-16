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أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن تفاصيل إصابات فيروس كورونا بين صفوف الجيش

السبت 16/مايو/2020 - 09:01 م
ارتفاع إصابات كورونا
ارتفاع إصابات كورونا بين صفوف الجيش الروسي
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" بين صفوف الجيش الروسي وطلاب الكليات العسكرية بلغ  3,3 ألف، بينهم ما يزيد عن 1600 جندي.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وسائل إعلام روسية أن 1622 فردا في القوات المسلحة والوحدات العسكرية الروسية تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا.

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وأوضحت أنه تم تسجيل 18 حالة إصابة بكورونا بين 18 من الطلاب العسكريين في المدارس، فضلا عن 1216 حالة جديدة بالمعاهد العسكرية.

كما اعلنت روسيا تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا بين المتعاقدين المدنيين بوزارة الدفاع.
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