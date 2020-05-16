أخبار الأهلي.. حقيقة انتقال باهر المحمدي وآخر ظهور لصالح جمعة.. فايلر يطلب 4 صفقات جديدة وضم رمضان صبحي

وجه محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة رسالة مؤثرة إلى العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلي بشأن انتخابات القلعة الحمراء.
سلم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لمحمود الخطيب رئيس النادي تصور واضح عن احتياجات الموسم المقبل.
كشف المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي، حقيقة توقيع باهر المحمدي لاعب الدروايش على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي.
نشر لاعب كرة القدم بالفريق الأول للنادي الأهلي صالح جمعة، صورة جديدة من خلال خاصية story ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عدم ظهور أي لاعب من الفريق الأول لكرة القدم في البرامج التليفزيونية والإذاعية ابتداء من اليوم، وذلك لأجل غير مسمى.