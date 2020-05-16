أمن الوادي الجديد يتابع أعمال شفط مياه الأمطار بمدينة الخارجة

تابع اللواء هشام لطفى، مدير أمن الوادي الجديد، اليوم السبت، أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع مدينة الخارجة، والتى تراكمت في الميادين، وتسببت في إعاقة حركة السير.

ودفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بعربات الكسح؛ لشفط المياه، فيما قامت قوات من إدارة المرور بتنظيم حركة السيارات.

وتعرضت مدينة الخارجة، لموجة من الطقس السيئ، عصر اليوم السبت، شملت هبوب عواصف رعدية، وتكوُّن سحب كثيفة، أعقبها سقوط أمطار غزيرة، تسببت في غرق شوارع المدينة وتبعتها موجة أخرى من سقوط الأمطار على مركزى الداخلة وبلاط.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد عن كافة الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأية حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة، لإرشاد قادة السيارات بتوخي الحذر وعدم تعدي السرعات المقررة.

وتسبب الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، في انقطاع التيار الكهربائى بمركز الخارجة، وسقوط بعض الأشجار بمختلف مدن المحافظة.

اقرا ايضا

ملابس العيد للفرجة فقط.. أصحاب محلات بالوادى الجديد: كورونا خرب بيوتنا



