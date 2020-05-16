اللواء ناجي شهود يستعرض دور قوات المظلات داخل منظومة القوات المسلحة.. فيديو

قال اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا, إن رجال القوات المسلحة يمضون في أداء مهامهم المقدسة الذين كلفوا بها من أجل حماية الوطن

وأضاف اللواء ناجي شهود خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الان" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن قوات المظلات هي الذراع الطويل المتقدم للقوات المسلحة.

وتابع مستشار إكاديمية ناصر العسكرية العليا, أن قوات المظلات تنقل بوسائل الطيران لكي يتم نزوله من الطيران محملا باسلحة يستطيع التعامل بها لمدة 48 ساعة من القتال علي الارض.





وأوضح ناجي شهود, أن قوات المظلات تنزل إلي الأرض متكاتفة للدفاع عن الارض حتى تأتي القوات البرية.





وأشار إلي أن قوات المظلات تكون قوات محدودة وليست بالحجم الكبير مثل القوات البرية والجيش الثاني والمشاة وما شابة ذلك في الجيش المصري.