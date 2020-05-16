AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اللواء ناجي شهود يستعرض دور قوات المظلات داخل منظومة القوات المسلحة.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 10:15 م
محمد حليم قنديل

قال اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا, إن رجال القوات المسلحة يمضون في أداء مهامهم المقدسة الذين كلفوا بها من أجل حماية الوطن

وأضاف اللواء ناجي شهود خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الان" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن قوات المظلات هي الذراع الطويل المتقدم للقوات المسلحة.

وتابع مستشار إكاديمية ناصر العسكرية العليا, أن قوات المظلات تنقل بوسائل الطيران لكي يتم نزوله من الطيران محملا باسلحة يستطيع التعامل بها لمدة 48 ساعة من القتال علي الارض.


وأوضح ناجي شهود, أن قوات المظلات تنزل إلي الأرض متكاتفة للدفاع عن الارض حتى تأتي القوات البرية.


وأشار إلي أن قوات المظلات تكون قوات محدودة وليست بالحجم الكبير مثل القوات البرية والجيش الثاني والمشاة وما شابة ذلك في الجيش المصري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللواء ناجى شهود: سيناء شهدت مؤامرات لا حصر لها فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو

زكي الألفي: مصر اعتمدت في حرب أكتوبر على كفاءات قتالية.. فيديو

ترشيحاتنا

وزير الرياضة السعودي يعلن انطلاق دوري جديد

ممنوع من السفر .. فنان شهير يكشف تطورات إصابة ابنته بـ فيروس كورونا

أسامة الشيخ: منعت ظهور القرضاوي على التلفزيون واتحبست بعدها بـ 3 أيام

شيما صابر تنشر صورة جديدة مع زوجها من شهر العسل.. شاهد

لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني بعد العودة من توقف كورونا.. تعرف عليه

بـ قناع نفرتيتي.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة غريبة.. الحشيش علاج لـ فيروس كورونا

مسلسل النهاية .. 10 صور تبرز جمال إنجي علاء برفقة يوسف الشريف

غريبة ومختلفة.. أروى تتألق بملابس جذابة من حلقة رامز مجنون رسمى.. شاهد