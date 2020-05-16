أجرأ تصريحات أسامة الشيخ مع الجريئة: ما جاملتش حد.. وأبرز وجوه إخوانية إرهابية التقاها في السجن | فيديو

حل المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، ضيفا على برنامج «شيخ الحارة والجريئة» التي تقدمه المخرجة، إيناس الدغيدي على «قناة القاهرة والناس» ".





وكشف أسامة الشيخ عن مجموعة من التصريحات الهامة؛ والتي تتعلق بفترة إدارة التلفزيون المصري وفضائية النهار؛ وسجنه مع الإخوان وزيادة اسرائيل ليرى نجلته؛ وعلاقته برموز نظام الرئيس الأسبق مبارك، وسر منع المحجبات من الظهور على التلفزيون وغيرها من التصريحات الهامة ومنها.





ما جاملتش حد.. أسامة الشيخ يرد على اتهامه بإهدار 20 مليون جنيه من ميزانية التليفزيون

أكد المهندس أسامة الشيخ وزير الإعلام السابق أنه ندم على رئاسة قناة النهار، قائلا .. خاصة أنني لم أمارس دوري كرئيس للقناة وهى مجموعة قنوات تدار بشكل عائلي ونجحت فى إنتاج برنامج مصر تستطيع وذلك خلال الإنتخابات الرئاسية.





أسامة الشيخ: منعت ظهور القرضاوي على التلفزيون واتحبست بعدها بـ 3 أيام

أكد المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون السابق، أنه لم يعمل مع صفوت الشريف طوال حياته ولم تجمعه أي علاقة شخصية به إلا في عنبر السجن، قائلا "عمري ما اشتغلت مع صفوت الشريف ولكن عمري ما كنت بيني وبينه علاقة شخصية الا في عنبر السجن".





رئيس التليفزيون السابق يكشف كواليس لقائه مع خيرت الشاطر فى السجن

كشف المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق، عن أن أول وجوه قابلها في السجن وكانوا ثلاثة من قيادات الإخوان المحبوسين وقتها، قائلا: "أول ليلة في السجن صحيت الصبح لقيت في وجهي تلاتة كانوا لسه مخرجوش منهم خيرت الشاطر.





أسامة الشيخ: محمود سعد أفضل مذيع في مصر.. "بس بقى ثورجي"

أكد المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، أن أفضل مقدم برامج على التلفزيون المصري كان الإعلامي محمود سعد، وأوضح الشيخ أنه فى حالة تقسيم الاعلاميين إلى فئات فسنقول إن تامر أمين الافضل من ابناء التلفزيون المصري، ووائل الابراشي كـ صحفي استقصائي، ولكن محمود سعد أكثر اعلامي يحظى بقبول الجماهير.





أسامة الشيخ يوضح حقيقة علاقته بصفوت الشريف

قال المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق: " عمري ما اشتغلت مع صفوت الشريف ولكن عمري ما كنت بيني وبينه علاقة شخصية إلا في عنبر السجن".





تعليق أسامة الشيخ على منع محمد حسنين هيكل من دخول التليفزيون في عهد مبارك





أسامة الشيخ يتحدث عن الإبراشي ومحمد سعيد وإبراهيم عيسى ومحمود سعد