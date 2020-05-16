هل مُنع محمد حسنين هيكل من دخول ماسبيرو في عهد مبارك؟.. أسامة الشيخ يجيب

تحدث أسامة الشيخ، رئيس التليفزيون المصري السابق، أنه عاصر جمال وعلاء مبارك ابنا الرئيس المصري الراحل حسني مبارك خلال فترة سجنهما، مؤكدا أنهما "مؤدبين ومحترمين جدا وغير مغرورين كما يدعي البعض، وإنما يعانون من الخجل، وكانوا أكثر التزاما بقوانين السجن".





ونفى أسامة الشيخ في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة "إيناس الدغيدي"، إن يكون الكاتب المصري الراحل، محمد حسنين هيكل، ممنوعا من دخول مبنى "ماسبيرو" في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك".





وكشف الشيخ أن هيكل أجرى لقاء مع التلفزيون المصري لم يذع حتى الآن، وأنه كان المسؤول عن إجراء لقاء تلفزيوني آخر معه عندما تولى إدارة فضائية "دريم" المصرية.





وعلى جانب اخر أوضح الشيخ، أن أفضل مقدم برامج على التلفزيون المصري كان الإعلامي محمود سعد؛ لافتا أنه فى حالة تقسيم الاعلاميين إلى فئات فسنقول إن تامر أمين الافضل من ابناء التليفزيون المصري ووائل الابراشي كصحفي استقصائي ولكن محمود سعد أكثر اعلامي يحظى بقبول الجماهير.





ونوه الشيخ، أن مشكلة محمود سعد اعتماده على كاريزما خاصة دون الاعتماد على التطوير، قائلا: "مشكلته أنه بيعتمد على كاريزما خاصة عنده ومش بيذاكر وبعد الثورة هو راح للاتجاه الثوري، ومش هو لوحده وفي نجوم كتير عملوا كده وماليين الشاشات دلوقتي وكله قلب بعد الثورة الا من رحم ربي".