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أبرز لقطات "اِغلب السقا".. نادية الجندي تتبرع لجمعية رسالة بـ 100 ألف جنيه.. والسقا يغني بنت الجيران مع نجمة الجماهير

السبت 16/مايو/2020 - 10:14 م
إغلب السقا
إغلب السقا
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حمزة شعيب
حلت نجمة الجماهير الفنانة نادية الجندي، ضيفة على الفنان أحمد السقا ببرنامج " اِغلب السقا" والمذاع عبر قناة "إم بي سى مصر"، ونرصد لكم خلال التقرير التالى أبرز لقطات البرنامج:

وقامت الفنانة نادية الجندي بغناء أغنية بنت الجيران مع النجم أحمد السقا خلال  بداية البرنامج. 

وشهدت أول ثلاث جولات هزيمة الفنانة نادية الجندي، حتى تفوقت نجمة الجماهير في الجولة الرابعة في لعبة سوق الخضار، وقالت:" حرام يا أحمد  اديني نقطة".

ونجح احمد السقا في التفوق على نجمة الجماهير في آخر جولة بلعبة لف ودوران.

ومنح السقا جائزة البرنامج للفنانة نادية الجندي، وبدورها تبرعت الفنانة نادية الجندي بجائزة البرنامج والمقدرة بـ 100 ألف لجمعية رسالة.

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
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