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فن

بعد نجاح "بت القبايل".. أسما عصام تستعد للمشاركة في فيلم سينمائي

السبت 16/مايو/2020 - 10:17 م
اسما عصام
اسما عصام
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أحمد إبراهيم
تستعد الفنانة الشابة، أسما عصام، للمشاركة في فيلم سينمائي جديد، بعد نجاح دورها في مسلسل "بت القبايل" التي شاركت فيه مع عمرو عبدالجليل وحنان مطاوع ومحمد رياض ومحمود عبدالمغني ومنة فضالي.

وجسدت أسما عصام دور "شرافات" زوجة العمدة في مسلسل "بت القبايل"، وتلقت إشادة كبيرة، خاصةً بعد اتقانها اللهجة الصعيدية بشكل جيد خلال المسلسل والذي أذيع على أحد القنوات الفضائية في فبراير 2020.

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ورفضت الفنانة الشابة الكشف عن كواليس الفيلم الأول لها، مؤكدةً أن العمل سيكون بصحبة أحد الفنانين الكبار، وهي تعمل في الوقت الحالي على قراءة السيناريو بشكل جيد، ومن المتوقع أن يذاع في عيد الأضحى المبارك.

وشاركت أسما عصام في 5 مسلسلات تلفزيونية، هم مسلسل "فض اشتباك" بطولة رجاء الجداوي وإيهاب فهمي وطارق عبدالعزيز، ومسلسل "كيد الحموات" بصحبة الفنانة سوسن بدر وهالة صدقي وإنتصار وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل الثالث "الوسواس" مع الفنانة زينة وسوسن بدر ونضال الشافعي ومحمد عبدالحافظ.

كما شاركت الفنانة الشابة أسما عصام في "وجع البنات"، وكان آخر أعمالها مسلسل "بت القبايل" ومثلت دورها باللهجة الصعيدية الأسوانية.
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