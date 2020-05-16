تحرك برلمانى لمواجهة تهديد المدارس الخاصة لأولياء الأمور

تقدمت النائبة فائقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن تهديد المدارس الدولية

بشطب الطلاب في حال عدم دفع مصروفات الأنشطة للعام القادم وتحايلها لإجبارهم على دفع 7 آلاف جنيه.