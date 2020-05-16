تحرك برلمانى لمواجهة تهديد المدارس الخاصة لأولياء الأمور

تقدمت النائبة فائقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن تهديد المدارس الدولية لأولياء الأمور بشطب الطلاب في حال عدم دفع مصروفات الأنشطة للعام القادم وتحايلها لإجبارهم على دفع 7 آلاف جنيه.
وقالت في بيان، إن المدارس الدولية والخاصة أرسلت رسائل لأولياء الأمور تطالبهم فيها بدفع رسوم مصروفات الأنشطة المتعلقة بالموسيقى والرسم والألعاب والتي تقدر بنحو 7 آلاف جنيه للعام الجديد 2020/ 2021، واجبرتهم على دفعها قبل 30 مايو الجاري.
واضافت النائبة: هددت المدارس أولياء الأمور بشطب أبنائهم من المدرسة في حال تخلفهم عن دفع المصروفات في الموعد المحدد، مما يعكس استغلال المدارس وعدم تقديرها للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة المصرية.
وأكدت أن دفع هذه المصروفات يعد بند النصب والتحايل الاضافي على المصروفات الدراسية الكبيرة بسبب لجان شكلتها إدارة التعليم الخاص بالوزارة لتقدير الأعباء على المدارس، وإيجاد فرصة لفتح باب خلفي لزيادة إضافية على نسبة الزيادة السنوية المقدرة ب ٧٪.
وانتقدت فهيم، انتهاز المدارس الدولية والخاصة فرصة عدم تحكم وزارة التربية والتعليم في إدارتها وعدم إخضاعها بشكل كامل تحت طائلتها، الأمر الذي جعلها تستنزف أولياء الأمور واستغلالهم، وإعطائها الحق في تهديد مستقبل الطلاب مقابل دفع المصروفات، لا سيما في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الأسر المصرية جراء توقف العمل في العديد من القطاعات.
وطالبت وزير التربية والتعليم بسرعة التدخل لوقف ممارسات الضغط التي تمارسها المدارس الدولية والخاصة، على أولياء الأمور، وكذلك رد مصروفات الأنشطة للعام الحالي الذي لم يتم إنفاقها.