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أحد المتعافين المتبرع بالبلازما عن فيروس كورونا: مش عاوز حد يعيش الألم اللي مريت بيه

السبت 16/مايو/2020 - 10:28 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال عبد العزيز السيد، أحد المتعافين المتبرع بالبلازما، إنه عندما تماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، طُلب منه التبرع ببلازما الدم له لمساعدة الآخرين في الشفاء، مشددًا على أنه لم يتأخر وقبل على الفور أملًا فى ألا يعانى أحد ما عاناه من ألم الفيروس القاتل.

وأضاف "السيد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أجريت له عدة فحوصات دقيقة قبل أخذ البلازما، وتابع: "ربنا يجعلنى سببا فى إنقاذ الآخرين.. مش عاوز حد يعيش الألم اللى مريت بيه".

وكانت وزارة الصحة والسكان، اعنلت اليوم السبت، عن خروج 151 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.


وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
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