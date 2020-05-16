بسنت شعراوي تكتب: السم في العسل

كثيرًا ما نسمع عن هذا المثل الذي يدل علي وجود الشر في باطن الأشياء التي ظاهرها خير، وهذا ما يحدث لبعض العقول الغير مستنيرة بالعلم وضعيفة الإيمان فهم من السهل استدراجهم وتغييبهم والإستحواذ علي عقولهم بكلمات معسولة مليئة بذكر الله تعالى والحديث عن رسوله الكريم.









هكذا هم الإرهابيون يقومون بدس السم في العسل عن طريق اصطياد الشباب الضعيف والجاهل ويثبت لهم وجوب اتباع منهجهم وأولي الأمر منهم وعقائدهم التي لا علاقة لها أبدًا بالإسلام . والإسلام بريئًا منها وأيضًا بالمغريات الدنيوية وعظمة أجر الجهاد في سبيل الله، وكأنهم يبتدعون دينًا جديدًا، علمًا بأن استدراج الأشخاص لم يعد يتمثل في الدين فقط فظاهرة الإرهاب اليوم ترتبط بمستويات متناقضة لا تعتمد على نظرية أحادية ..









بالإضافة إلي ذلك ترجح اتجاهات علم نفس الإرهاب –لدى بعض الدارسين– في معاينتها لــ«الشخصية الإرهابية» الابتعاد عن النظر إلى الإرهابيين بوصفهم «مختلين» أو شخصيات سيكوباتيّة، فلا يمكن الجزم في كونهم اسوياء نفسيًا ام مختلين فالبعض منهم علي وعي تام بما يفعل ويخطط له ويتصف بالعنف والسيكوباتية العصبية، والبعض الآخر قد يكون مريض بالنرجسية.





حيث أن «الشخصية النرجسية» (Narcissistic personality) التي تتصف –كما تشير إحدى الدراسات– بالانطوائية وازدراء الآخرين والأنانية الفردية والمعتقد الطائفي وفقدان القيم وصعوبة التعبير عن أي تعاطف تجاه الناس ..









كما يعتبر المحلل النفسي التونسي "فتحي بن سلامة" «أن الشباب الذين يرغبون في الانتحار (الاستشهادي)، إنما يريدون الخروج من الذات الإنسانية ليصبحوا كائنات خارقة، فالآخرة متأصلة في عقولهم من خلال خطب الدعاة الذين يخترقون عقولهم اللاواعية في لحظة تكون فيها الحدود بين الأنا واللا أنا، بين الواقعي وغير الواقعي، بين الحياة والموت، مهتزة إلى درجة يبدو معها مباشرة فعل التضحية بالنفس في النهاية سهلًا؛ ويغدو مجرد خاتمة».









الأرهاب سم قاتل يقتل الجميع، بداية بالإرهابي المنتحر او كما يطلق عليه (الفدائي ، الإستشهادي) والهدف المراد تدميره ولكن الأمر لا يقتصر هنا علي هؤلاء فقط فكم أم وأب فقدوا أبنائهم وكم طفل أصبح يتيمًا وكم امرأة أصبحت أرملة وهي مازالت في ريعان شبابها كل هؤلاء قتلوا بطريقة أو بأخرى .. وهنا يأتي السؤال " بأي ذنب قتلوا ؟! "، وفي اي دين ذكر أن إزهاق الأرواح حلال و يأجر عليه المرء، ليس من حق أحد تكفير الأخر وليس لأحد تحديد مثوى الأخر .. من عينكم لتطبيق عدالة الله في الأرض ؟!





العدل في السماء لأن الله عز وجل هو العدل الحق ..

كما في قوله تعالى: "ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" (85سورة البقرة).







